森下suu原作によるミュージカル「A New Musical『ゆびさきと恋々』」の最新ビジュアルが公開された。
披露されたのは、原作の単行本表紙と同じポーズで撮影された、豊原江理佳演じる雪と前山剛久演じる逸臣の2ショット。またミュージカル版の人物相関図もお目見えした。さらに雪と逸臣のデュエットソングムービーがが公式サイトにて公開されている。
舞台は6月4日から13日まで東京・本多劇場で上演。本日より6月12日公演の配信チケットの販売もスタートしている。
A New Musical「ゆびさきと恋々」
日程：2021年6月4日（金）～13日（日）
会場：東京都 本多劇場
料金：税込8800円（全席指定）※未就学児入場不可
スタッフ
原作：森下suu「ゆびさきと恋々」（講談社「デザート」連載）
脚本：飯島早苗
音楽：荻野清子
演出：田中麻衣子
振付：前田清実
美術：松岡泉
照明：中川隆一
音響：清水麻理子
映像：ムーチョ村松
衣裳：KO3UKE
ヘアメイク：武井優子
歌唱指導：やまぐちあきこ、柳本奈都子
手話指導：三浦剛、忍足亜希子
稽古場ピアノ：森本夏生
演出助手：相原雪月花、元吉庸泰
舞台監督：山本圭太
主催・企画・製作：ワタナベエンターテインメント
キャスト
豊原江理佳、前山剛久、林愛夏、青野紗穂、池岡亮介、宮城紘大、上山竜治、渡辺菜花、金井菜々、大津夕陽
森本夏生（ピアノ）、白神あき絵（チェロ）