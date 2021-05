『ハイキュー‼︎』カゴコレ第2弾、缶バッジなどのグッズ予約受付中♪

「TOHO animation STORE(以下:TaS)」は、オリジナルデフォルメシリーズ「カゴコレクション(以下:カゴコレ)」より、TVアニメ『ハイキュー!!』第2弾として、新たに6キャラクターのグッズ予約を開始した。



TVアニメ『ハイキュー‼︎』の原作は、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載された、シリーズ累計発行部数5000万部を突破した古舘春一による漫画『ハイキュー‼︎』。高校バレーボールを題材にした本作は、2014年の第1期『ハイキュー‼︎』からスタートし、第2期『ハイキュー‼︎ セカンドシーズン』第3期『ハイキュー‼︎ 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』とアニメが展開され、2020年1月には第4期『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』が、10月より第4期第2クール目が放送された。



そして「カゴコレ」とは、キャラクターたちがECサイトをイメージしたカゴに入った、TaSオリジナルデフォルメシリーズだ。



第2弾は、「嶋田マート」のカゴに入った「月島 蛍、山口 忠、木兎光太郎、赤葦京治、北 信介、角名倫太郎」の6キャラクター!

商品ラインナップは、トレーディングアクリルスタンド、トレーディング缶バッジ、ぬいぐるみキーホルダーの3商品。



現在予約受け付け中、それぞれ2021年8月、または9月お届け予定となっている。



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS