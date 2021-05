8月31日に柏木由紀(AKB48)が、WACK所属7グループとのコラボ楽曲を7作同時リリースすることが決定した。

柏木由紀はWACK代表・渡辺淳之介プロデュースにより、3月にシングル「CAN YOU WALK WITH ME??」を発表。4月には新たなプロジェクトとしてWACK所属のBiSH、BiS、EMPiRE、豆柴の大群、GO TO THE BEDS、PARADISES、ASPへの加入が決定し、新たな楽曲制作に臨むこととなった。柏木はこのプロジェクトで“ユキ・レイソレ”名義で活動する。

柏木のYouTube公式チャンネルには本日5月14日に新たな動画がアップされた。舞台は4月中旬に東京・大田区蒲田で行われたスペシャルイベントの楽屋。そこでは早朝から渡辺と、豆柴の大群のアドバイザーであるクロちゃん(安田大サーカス)が、柏木と豆柴のコラボ曲の作詞を行っていた。渡辺とクロちゃんは推敲を重ね、イベント本番中に作業が落ち着き、柏木のライブを鑑賞。クロちゃんはステージに立つ柏木の一挙手一投足をメモしていた。本番終了直後の柏木は、「なんでいるんですか?」と怪訝な様子で舞台裏で待ち構えるクロちゃんと対面。一方クロちゃんは柏木のパフォーマンスをベタ褒めした。その後、3人のトークでは渡辺からの「柏木さんもクロちゃんの娘になるわけで」という振りに、「頼んでないのに」と柏木は嫌がるも、クロちゃんからの「ゆきりんはクリエイター気質じゃない、人に与えられたもので遊ぶのがうまい」という分析に納得した。クロちゃんは自作歌詞のタイトルを間違えるハプニングを起こしつつ、コラボ曲が「ずっと気になるズッキーニ」であることを発表。さらに「大股びらき アジの開き」「ドリンク頭からぶっかけたいね」「あっち向いたもんがチーズ」といった独創的な歌詞にそれぞれ意味があることを柏木に説明した。

なお今回の発表に際して、柏木、渡辺、セントチヒロ・チッチ(BiSH)、トギー(BiS)、MAYU EMPiRE(EMPiRE)、ヤママチミキ(GO TO THE BEDS)、テラシマユウカ(PARADISES)、ナオ・オブ・ナオ(豆柴の大群)、ユメカ・ナウカナ?(ASP)からコメントが発表された。

ユキ・レイソレ(柏木由紀)コメント

この度、WACKの7グループに加入、同時リリースというとんでもないことが起きました。それぞれのグループの歴史、カラー、ポリシーを学び、感じどのグループも最高最強すぎて正直、大ファンになっています。そんな皆様の仲間に入れていただけることを光栄に思います! 目指すはどのグループにもメンバーとして馴染むこと! その中でちょっぴり柏木由紀らしさを出せたらと思います。

とにかく凄すぎるので是非楽しみにしていただけたら嬉しいです。

渡辺淳之介(WACK代表)コメント

柏木さんのプロデュースを続投するにあたって、どうせやるなら断られるくらいの提案をして当たって砕けろと思ったらまさか通りましたw。7枚同時リリースということでかなり身体的にもスケジュール的にも厳しい戦いではありますが、邪道であるWACKに入っていくこの企画によって柏木さんが普段のAKB48では見せることのない何かを引き出し、柏木さんのアイドル性をより一層引き出したいと思っています。そしてさらなる企画も隠しておりますのでお楽しみに!

セントチヒロ・チッチ(BiSH)コメント

神様の悪戯なのか突如訪れた今の状況に、私も嬉しさと迷いと色んな気持ちが巡ります。

だからこそAKB48としてゆきりんとしてアイドルを貫いてきた柏木さんが、あたりまえの壁を壊して突き進んできたBiSHと交わることで自分自身と向き合える意味のある場所になったらと思っています。BiSHも飾らない姿で真正面から向かい合って一人ひとりが一緒に成長出来る瞬間を過ごしたいです。素直な気持ちが伝わる等身大の曲が出来たので楽しみにしていてください。“らしさ”をどう考えるのかみんなが考えるチャンスなのかもしれないです。AKB48とWACKどちらのファンの方にも愛を込めて届ける日々にします。何卒。

トギー(BiS)コメント

BiSに柏木さんが加入して、曲をリリースさせていただきます!!

BiSは全力でがむしゃらなグループなので、柏木さんと素敵な化学反応を起こせたら良いなと思ってます。同じグループのメンバーとして頑張っていきます!

柏木さんとBiSの良いところを詰め込んだ曲になっているので、はやく聴いてほしいです! 全世界に届きますようにーーーー!

MAYU EMPiRE(EMPiRE)コメント

小学生の頃はじめてアイドルという概念に触れたのがAKB48さんでした。その先頭を突っ走ってきたゆきりんさんがEMPiREに加入だなんて。「邪道を学ぶ」とのことですが、私たちこそゆきりんさんからたくさん学ばせてもらう気持ちです!

大先輩だし偉大な方ですが、EMPiREの1メンバーとして良いチームを一緒に作りたいなと思います。バイヴスを大事に、楽しみたいですー! EMPiREらしい、明るく踊れる一曲になってます。楽しみにしていてください。

ヤママチミキ(GO TO THE BEDS)コメント

まさかあの柏木由紀さんと同じグループになる日が来るなんて思ってもみなかったですが、アイドルの見本のような方から間近で学べるまたとないチャンスなので沢山のことを盗みたいです。何年も一緒にやらせて頂いているかのような雰囲気で、時にはかっこよく、時には楽しく、時には馬鹿馬鹿しく、GTTBらしさ全開でいきます。よろしくお願いします!!

テラシマユウカ(PARADISES)コメント

柏木由紀さんとシングルをリリースさせて頂くことになりました!

王道のアイドルらしいポップな楽曲が多く、WACKの中ではAKB48さんに近しい要素があるPARADISESは、ステージでの魅せ方など柏木由紀さんから沢山学ばさせて頂くことばかりで、私達のカラーをより濃くできるチャンスだと思うので、全部ぜんぶ吸収して目一杯パフォーマンスに活かしていきたいと思います! 今回リリースさせて頂く楽曲はこれからの季節にぴったりな爽やかさにキュンとさせられるような歌詞だったり、それに加えて少し癖のある、PARADISESと柏木由紀さんのカラーが最高にマッチしそうな曲になっているので、皆さんに聴いていただく日がとっても待ち遠しいです! シングルリリース、皆さん楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします!

ナオ・オブ・ナオ(豆柴の大群)コメント

柏木由紀さんが豆柴の大群に加入、という事がドッキリではなかったことに時間が経つにつれて実感が湧いてきて本当に嬉しいです! 柏木さんと一緒に「豆柴の大群」をより多くの方に見て頂ける機会を作って貰えた事が何よりも嬉しくてワクワクな気持ちでいっぱいです。アドバイザーのクロちゃんが今回作詞を手掛けてくれたので、豆柴の大群の楽曲、クロちゃんの独創的な歌詞、柏木さんの雰囲気がどうフュージョンされていくのか是非楽しみに待っていてください!

ユメカ・ナウカナ?(ASP)コメント

みなさん! はじめまして! 私たちASPはグループが発表されてからまだ2ヶ月しか経ってません! そんな生まれたてのASPにアイドルのレジェンド!!! 柏木由紀様こと、ユキ・レイソレ様がASPに加入していただくことになりました...!!! ASPに入っていただくというお話をいただけた時は、ほんっとに嬉しすぎました!! まさか自分があのAKB48を引っ張ってきた柏木さんと一緒に歌える日がくるとは夢のようです...!! そして、始まったばかりの私たちは知らないことが多すぎるので柏木さんから果てしなく学ぶことがあると思います。なので、沢山沢山吸収させていただきたいです! 私たちASPはパンクな感じで!!ユキ・レイソレさんと共にこの世界の反発心をキレッキレにキレまくりたいと思っております。どうぞ、皆さんも!! ASPと共にキレまくり! 歌いまくり! 踊りまくり! 楽しみましょう!!!!