BTS表紙インタビューを完全翻訳、Rolling Stone Japan次号に一挙掲載

6月25日発売の音楽カルチャー誌「Rolling Stone Japan vol.15」の表紙をBTSが飾ることになった。米ローリングストーン誌の完全翻訳記事となる。



【画像を見る】BTS独占ロングインタビュー完全翻訳「世界にポジティブな影響を与えたい」



1967年創刊のローリングストーン誌の歴史において、アジア人のグループで表紙を飾るのはBTSが初。



「Rolling Stone Japan vol.15」ではBTSの表紙とBACK COVERのスペシャルW表紙仕様で、撮り下ろしの写真とともに、メンバーの素顔に迫ったインタビューの日本語訳をノーカットでお届けする。BTSは6月16日にベストアルバム『BTS, THE BEST』のリリースを控えているのもあり、ファンには嬉しい一冊になるだろう。



「Rolling Stone Japan vol.15」の詳細は後日アナウンス予定。全国の書店、ネット書店、CDショップなどで発売される。



●米ローリングストーン誌 COVER





BTS, photographed in Seoul on April 6th, 2021.



Photograph by Hong Jang Hyun for Rolling Stone. Fashion direction by Alex Badia. Hair by Han Som, Mujin Choi, Lim Lee young, Lee Da Eun. Grooming by Kim Da Reum, Seo Yuri, Kim Seon Min. Styling by Kyungmin Kim, Lee Ha Jeong, Kim Hyesoo, Hong Sil, Seo Hee Ji, Kim Hyunjeong. Vs jacket; Sugas T-shirt; Jins top and necklace; Jungkooks coat; RMs jacket and necklace; Jimin and J-Hopes shirts and jackets by Louis Vuitton.



●米ローリングストーン誌 BACK COVER





BTS, photographed in Seoul on April 6th, 2021.



「Rolling Stone Japan vol.15」

発行:CCCミュージックラボ株式会社

発売:カルチュア・エンタテインメント株式会社

発売日:2021年6月25日

価格:1100円(税込)



Rolling Stone Japan

