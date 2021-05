日本マクドナルドは5月21日、ハッピーセット「トムとジェリー」「くまのがっこう」(各470円~500円)を全国の「マクドナルド」(一部店舗除く)で発売する。約3週間の期間限定販売を予定。

トムとジェリーには、アニメのコミカルな世界観を楽しく再現したおもちゃ6種が登場。チーズを転がすと上に乗ったジェリーが前に進む「チーズで玉のり ジェリー」や、ボタンを押すと金魚鉢にはまってしまったトムの顔が回る「金魚ばちをかぶったトム」など、作中のワンシーンを形にした、ユーモアたっぷりなしかけ付きのおもちゃがそろう。

くまのがっこうは、環境に配慮した取り組みの一環として本体からパッケージまですべてがプラスチックを使用せずつくられた、ペーパークラフトのおもちゃ6種。素朴で温かみのある原作絵本の世界観をそのままに、主人公のジャッキーやおにいちゃんたちにまつわる様々なシーンを組み立て、ごっこ遊びや着せ替えができる。絵本型の舞台とくまのこたちや洋服、小物などがセットになっている。

5月22日・23日の2日間は、ハッピーセット「トムとジェリー」を1セット購⼊につき「トムとジェリーシール」を、ハッピーセット「くまのがっこう」を1セット購⼊につき「くまのがっこうストーリーシールブック」がプレゼントされる。

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s21)

©BANDAI