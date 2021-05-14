TVアニメ「アイドリッシュセブン Third BEAT!」のPV第1弾が公開された。

7月より放送されるTVアニメ「アイドリッシュセブン Third BEAT!」第1クール。PVには3期から初登場となる広瀬裕也演じる亥清悠、木村昴演じる狗丸トウマ、西山宏太朗演じる棗巳波、近藤隆演じる御堂虎於、高橋広樹演じる月雲了の姿がお目見えした。また1期、2期に引き続き、加藤達也が音楽を手がけることも伝えられた。

さらにアニメ第1～3話の先行上映会が6月13日に東京・新宿ピカデリーで開催決定。イベントでは、和泉一織役の増田俊樹、和泉三月役の代永翼、四葉環役のKENN、逢坂壮五役の阿部敦、六弥ナギ役の江口拓也、七瀬陸役の小野賢章によるアフタートークされている。また本公演は全国の劇場でのライブビューイング、および有料ライブ配信も実施される。詳細は公式サイトにて確認を。

種村有菜がキャラクター原案を務めるスマートフォン向けアプリゲームを原作としたアニメ「アイドリッシュセブン」の3期に当たる「アイドリッシュセブン Third BEAT!」。分割2クールで制作され、アプリゲームのメインストーリー第3部の物語が描かれる。

「アイドリッシュセブン Third BEAT!」先行上映会

日時：2021年6月13日（日）17:00開場、17:30開演

会場：新宿ピカデリー

登壇者：増田俊樹（和泉一織役）、代永翼（和泉三月役）、KENN（四葉環役）、阿部敦（逢坂壮五役）、江口拓也（六弥ナギ役）、小野賢章（七瀬陸役）

料金：本会場4500円、ライブビューイング3500円

TVアニメ「アイドリッシュセブン Third BEAT!」

2021年7月放送開始

スタッフ

原作：バンダイナムコオンライン、都志見文太

監督：別所誠人

シリーズ構成：関根アユミ

スーパーバイザー：あおきえい

キャラクター原案：種村有菜

アニメーションキャラクターデザイン：深川可純

総作画監督：猪股雅美

アニメーション制作：TROYCA

製作：アイナナ製作委員会

キャスト

和泉一織：増田俊樹

二階堂大和：白井悠介

和泉三月：代永翼

四葉環：KENN

逢坂壮五：阿部敦

六弥ナギ：江口拓也

七瀬陸：小野賢章

小鳥遊音晴：千葉進歩

大神万理：興津和幸

小鳥遊紡：佐藤聡美

八乙女楽：羽多野渉

九条天：斉藤壮馬

十龍之介：佐藤拓也

八乙女宗助：小西克幸

姉鷺カオル：川原慶久

百：保志総一朗

千：立花慎之介

岡崎凛人：古川慎

亥清悠：広瀬裕也

狗丸トウマ：木村昴

棗巳波：西山宏太朗

御堂虎於：近藤隆

月雲了：高橋広樹

(c)BNOI/アイナナ製作委員会