ZOCの新メンバーが発表された。

新メンバーは15歳の鎮目のどか(シズメノドカ)で、彼女を加えた新たなアーティスト写真も公開された。このアーティスト写真でメンバーがまとっているのは、“女の子にとっての特別な日の戦闘服”を作り続けているブランド・SINA SUIENの有本ゆみこが制作したもの。刺繍が特徴的なデザインとなっており、有本がメンバーとコミュニケーションを取り、1つひとつ手縫いした。

新メンバーの発表と併せて、彼女も参加した6月9日発売のメジャー1stフルアルバム「PvP」の詳細も明らかに。ZOC初のアルバムとなる本作には、ミト(クラムボン)を迎えて制作された「CUTTING EDGE」「(1)(4)才」や、大沢伸一がヘヴィなオルタナティブロックに仕上げた「CO LO s NA」、大久保薫が抜けの良いシンセサウンドを巧みに使用した「LiBiDo FUSION」「濃▽厚▽接▽触」、神前暁(MONACA)が初めて大森靖子とタッグを組んで制作した「眼球にGO!」、大森のバンドメンバーでもある盟友sugarbeansがドープなアレンジを行った「FLY IN THE DEEPRIVER」「REPEAT THE END」、鈴木大記がソリッドなロックとチップチューンを融合させたミクスチャーアレンジを施した、インディーズ時代のリアレンジ曲など全22曲が収録される。

ZOC「PvP」収録内容

CD

DISC 1

01. CO LO s NA

02. CUTTING EDGE

03. family name PvP 版

04. DON'T TRUST TEENAGER PvP 版

05. GIRL'S GIRL PvP 版

06. LiBiDo FUSION

07. 眼球にGO!

08. 濃▽厚▽接▽触

09. FLY IN THE DEEPRIVER

10. (1)(4)才

11. A INNOCENCE PvP 版

12. AGE OF ZOC PvP 版

DISC 2

01. ZOC 序曲

02. ZOC 実験室 PvP 版

03. SHINEMAGIC PvP 版

04. 断捨離彼氏 PvP 版

05. チュープリ PvP 版

06. ヒアルロンリーガール PvP 版

07. まろまろ浄土

08. それな!人生PARTY

09. 紅のクオリア

10. REPEAT THE END

Blu-ray

DISC 1

NEVER TRUST ZOC FINAL at NIPPON BUDOKAN

推しカメラ:藍染カレン、香椎かてぃ、西井万理那

※マルチアングルで再生可能

DISC 2

NEVER TRUST ZOC FINAL at NIPPON BUDOKAN

推しカメラ:巫まろ、雅雀り子、大森靖子

※マルチアングルで再生可能

DISC 3

NEVER TRUST ZOC at Zepp Tokyo

DON'T TRUST TEENAGER Music Video

DVD

NEVER TRUST ZOC FINAL at NIPPON BUDOKAN

※「濃▽厚▽接▽触」の▽は白抜きハートが正式表記。

※「(1)(4)才」の「(1)」と「(4)」は丸囲み文字が正式表記。