のんびりキャンプ♪ オリジナルテーマの『すみっコぐらし』一番くじ

BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ すみっコぐらし~のんびりすみっコキャンプ~』を、ファミリーマート、すみっコぐらしショップ(一部の店舗を除く)などで、2021年5月22日(土)より順次発売開始。また、2021年6月21日(月)11:00より一番くじONLINEでの販売も予定している。



2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。



本商品は、そんな大人気キャラクター『すみっコぐらし』の一番くじオリジナルテーマアート「のんびりすみっコキャンプ」を使用した一番くじ。



A賞からD賞は、おしゃれなキャンプ衣装の「しろくま」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」のぬいぐるみをラインナップ。 ”しろくま” はストールを、 ”とんかつ” はサングラスを、 ”ねこ” は髪飾りを、 ”とかげ” は帽子を身につけた可愛らしいデザイン。ぬいぐるみは約28cmとボリューム感たっぷりだ。



E賞のオリジナルアートがデザインされた「おっきなレジャーラグ」は、約150cmとビッグサイズ。表面はマクロファイバー生地、裏面は防水生地になっており、家の中でも外でも使用できるアイテムだ。さらに持ち運びに便利なジップ付きの袋がついている。



F賞からH賞には、すみっコやみにっコ達がデザインされたメラミン製のスプーンとフォークのセットと取り分け皿、水に濡らして絞るとひんやり気持ちの良いクールマフラータオル、普段使いに便利なクリアボトルと人気の実用雑貨がラインナップ!



最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、カラフルなガーランドを持った「ぺんぎん? キャンプぬいぐるみ」が用意された。





楽しさ溢れるアイテムを取り揃えた今回の一番くじで、すみっコたちのオリジナルテーマを楽しもう♪



※「一番くじ」および「ラストワン」「ダブルチャンス」は登録商標です。

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.