踊ってばかりの国、新アルバムリリース＆MV「Hey human」プレミア公開

踊ってばかりの国が、新アルバム『moana』を2021年6月2日にリリースする。これは、5月13日に行われた下津光史 & THE STRANGE FOLKSスカイウォークツアー恵比寿リキッドルーム公演にて発表されたもの。



本作は先行シングルとなっていた「Orion」、「ひまわりの種」の2021年verを含む全12曲入り。5月13日24時よりリード曲「Hey human」のMVがプレミア公開される。監督は下津光史ソロ・アルバムより「bird song」のMVを手がけたHideto Hotta。アーティストのARIKAが手がけたアルバムジャケットも公開となっている。また、同時刻よりストリーミングでの先行配信も開始する。



さらに、あわせてリリースツアー「Laid-back TOUR」の詳細も発表。ツアーは7月16日の東京・恵比寿リキッドルームを皮切りに、9月2日に同じく恵比寿リキッドルームでファイナルを迎える全9公演が予定されている。チケットは5月13日20時より5月23日23時59分までオフィシャルサイト先行受付が始まっている。





<リリース情報>







踊ってばかりの国

『moana』



発売日:2021年6月2日(水)

フォーマット:CD

品番:FL-1006

価格:¥3,300(税込)

発売元:FIVELATER

販売元:PCI MUSIC

配信リンク:

https://friendship.lnk.to/Heyhuman



<イベント情報>







「8th Album『moana』リリースライブ Laid-back TOUR」



2021年7月16日(金)東京・恵比寿LIQUIDROOM

2021年7月23日(金/祝)宮城・仙台CLUB JUNK BOX

2021年7月29日(木)福岡the voodoo lounge

2021年7月31日(土)広島4.14

2021年8月6日(金)北海道・札幌SPiCE

2021年8月13日(金)大阪Music Club JANUS

2021年8月14日(土)兵庫・神戸太陽と虎

2021年8月26日(木)愛知・名古屋CLUB QUATTRO

2021年9月2日(木)東京・恵比寿LIQUIDROOM



踊ってばかりの国 Official HP:https://odottebakarinokuni.com/