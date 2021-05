yoshikitty「2021年サンリオキャラクター大賞」中間発表で8位に！昨年は6位

4月9日(金)から投票がスタートした「2021年サンリオキャラクター大賞」の中間発表が5月13日(木)に行われ、yoshikittyが8位にランクインしていることが明らかになった。



1位はポムポムプリン、2位はシナモロール、3位はポチャッコと、おなじみの人気キャラクターが続く中、yoshikittyは、熱烈なファンの団結力により、速報時からの驚異的な追い上げでTOP10入りを果たした。



なおyoshikittyは、これまで総合順位で5年連続TOP10に入っており、昨年は6位にランクイン。海外においてはフランス、ドイツ、ブラジルで1位、中国で2位という記録を残している。



また、今年も投票には様々な方法があるが、1回のお買い物につき18票分の投票が可能となるサンリオオンラインショップには、yoshikittyのマスク、ポーチ、クッションなど、実用的かつ可愛いデザインの新作グッズが先日続々と入荷されており、早くも完売となっている商品も見られる。



圧倒的な追い上げを見せ、勢いに乗るyoshikittyは、ラストスパートでどこまで順位を伸ばすのか。大きな注目が集まっている。投票期間は、5月24日(月)13時まで。





(C)1976, 2020 SANRIO CO., LTD.

(C)2009, 2020 Japan Music Agency Co., Ltd.

(C)21 SANRIO S/F·G 著作(株)サンリオ