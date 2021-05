『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』DL版5月13日スタート

カプコンよりリリースされているNintendo Switch、PlayStation 4、Steamソフト「大逆転裁判」シリーズ2作品を1本に収録した『大逆転裁判1&2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』のダウンロード版の予約受付が、2021年5月13日(木)より各ストアでスタートする。



本作は、『大逆転裁判』『大逆転裁判2』の2作品が1本になり、すべての謎が解き明かされる全10話が収録されている大法廷バトルゲーム。



「異議あり!」でおなじみの『逆転裁判』シリーズよりもはるか昔、19世紀末の大日本帝国と大英帝国・倫敦を舞台に、『逆転裁判』シリーズの成歩堂龍一の先祖である主人公・成歩堂龍ノ介が活躍する最新シリーズだ。



5月13日(木)より各ストアでスタートする予約・早期購入者には、「【特典】蔵出し設定画・蔵出し楽曲」がダウンロードコンテンツとしてプレゼントされる。

新たに公開した設定画を含む、計54点の蔵出し設定画・29曲の蔵出し楽曲がセットとなっているので、貴重な設定画や新規でアレンジした楽曲をこの機会にぜひゲットしよう。



ダウンロード版は2021年8月31日(火)23:59までに購入されたお客様に、特典が付与され、パッケージ版の特典は数量限定となる。



また、「異議あり!」クッションが抽選で当たる、予約開始記念のリツイートキャンペーンを実施中!

5月26日(水)13:00まで、『大逆転裁判1&2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』ダウンロード版の予約開始を記念したリツイートキャンペーンを実施中だ。

「逆転裁判」シリーズおなじみの「異議あり!」の吹き出しがデザインされた、大逆転裁判オリジナル「異議あり!」クッションが抽選で10名にプレゼントされる。



参加方法は、「逆転裁判」シリーズ公式Twitterアカウントをフォローのうえ、キャンペーン対象ツイートをリツイートするだけでOK!

インパクト大のオリジナルクッションをぜひ手に入れよう。



公式サイトでは、事件の内容を伝える新聞や人物相関図を公開中。

本作の世界を深く知ることができるので、あわせてチェックしよう!



(C)CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

"PlayStation"および"PS4"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)2021 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国の Valve Corporation の商標及びまたは登録商標です。