L'Arc-en-Cielが1997年12月に開催した初の東京・東京ドーム公演の模様が、6月20日（日）にWOWOWプライムにてオンエアされる。
これは2月より行われているWOWOWとのコラボ企画の一環として放送されるもの。この公演で彼らは1996年リリースのアルバム「True」の収録曲を中心に、「虹」や「winter fall」などのヒット曲を披露した。なお5月23日（日）には、2021年にアメリカ・ハワイのワイキキシェルにて開催された「20th L'Anniversary Year Live in Hawaii」の模様が放送される。
WOWOWプライム「L'Arc-en-Ciel『20th L'Anniversary Year Live in Hawaii』May 31, 2012 Waikiki Shell」
2021年5月23日（日）20:00～
WOWOWプライム「L'Arc～en～Ciel『1997 REINCARNATION』Dec. 23, 1997 東京ドーム」
2021年6月20日（日）19:30～
WOWOWライブ「L'Arc-en-Ciel『20th L'Anniversary Starting Live "L'A HAPPY NEW YEAR!"』Jan. 1, 2011 幕張メッセ国際展示場9-11」
2021年5月18日（火）18:00～（リピート放送）
WOWOWライブ「L'Arc-en-Ciel『20th L'Anniversary TOUR』Dec. 4, 2011 京セラドーム大阪」
2021年5月19日（水）18:00～（リピート放送）
WOWOWライブ「L'Arc-en-Ciel『ARENA TOUR MMXX』」
2021年5月19日（水）27:00～（リピート放送）
WOWOWライブ「L'Arc-en-Ciel『WORLD TOUR 2012』May 2, 2012 Jakarta Lapangan D Senayan」
2021年5月20日（木）18:00～（リピート放送）
WOWOWライブ「L'Arc-en-Ciel『20th L'Anniversary WORLD TOUR 2012 THE FINAL』May 20, 2012 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン野外特設会場」
2021年5月21日（金）18:00～（リピート放送）