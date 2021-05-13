アニメ「劇場版『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』」の公開日が、6月4日に延期された。

5月21日に封切られる予定だった同作だが、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言期間の延長、一部映画館の休館状況などを鑑みて公開延期に。前売り券は公開前日の6月3日まで、上映劇場および各販売店とサイトにて引き続き販売される。また購入済みの前売り券は、公開延期後の上映でも使用できる。

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」はミュージカルとアニメーションが相互にリンクし展開するプロジェクト。劇場版では、2018年に放送されたTVアニメシリーズから続くストーリーが展開される。

「劇場版『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』」

2021年6月4日（金）公開

スタッフ

原作：ブシロード、ネルケプランニング、キネマシトラス

監督：古川知宏

脚本：樋口達人

キャラクターデザイン：齊田博之

副監督：小出卓史

総作画監督：安田祥子、佐藤友子

音楽：藤澤慶昌、加藤達也

アニメーション制作：キネマシトラス

製作：レヴュースタァライト製作委員会

キャスト

愛城華恋：小山百代

神楽ひかり：三森すずこ

天堂真矢：富田麻帆

星見純那：佐藤日向

露崎まひる：岩田陽葵

大場なな：小泉萌香

西條クロディーヌ：相羽あいな

石動双葉：生田輝

花柳香子：伊藤彩沙

(c)Project Revue Starlight