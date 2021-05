セリエA第36節が各地で行われた。

すでに優勝を決めているインテルはローマに3-1で勝利し、勝ち点を「88」に伸ばした。アタランタはベネヴェントに2-0で勝利し、リーグ戦10試合無敗となった。

ミランはアウェイでトリノと対戦。アンテ・レビッチがハットトリックを達成したほか、テオ・エルナンデスも2ゴールを挙げるなど、7-0で大勝した。ホームにウディネーゼを迎えたナポリは5-1で快勝。アウェイでサッスオーロと対戦したユヴェントスは、クリスティアーノ・ロナウドやパウロ・ディバラらが得点を挙げ、3-1で勝利を収めた。

また、ボローニャはホームでジェノアと対戦し、0-2で敗戦。先発出場したDF冨安健洋は89分までプレーした。DF吉田麻也がフル出場したサンプドリアはホームにスペツィアを迎え、2-2の引き分けに終わった。

これらの結果から、2位アタランタから5位ユヴェントスまで4クラブが3ポイント内にひしめいており、4位以上に与えられるチャンピオンズリーグ(CL)出場権をめぐる争いは大混戦となっている。

■セリエA第36節の試合結果

ナポリ 5-1 ウディネーゼ

カリアリ 0-0 フィオレンティーナ

アタランタ 2-0 ベネヴェント

ボローニャ 0-2 ジェノア

サッスオーロ 1-3 ユヴェントス

トリノ 0-7 ミラン

ラツィオ 1-0 パルマ

インテル 3-1 ローマ

サンプドリア 2-2 スペツィア

クロトーネ vs ヴェローナ(13日開催)

■順位表

1位 インテル(勝ち点88)

2位 アタランタ(勝ち点75)

3位 ミラン(勝ち点75)

4位 ナポリ(勝ち点73)

────────CL出場圏────────

5位 ユヴェントス(勝ち点72)

6位 ラツィオ(勝ち点67)※1試合未消化

────────EL出場圏────────

7位 ローマ(勝ち点58)

8位 サッスオーロ(勝ち点56)

9位 サンプドリア(勝ち点46)

10位 ヴェローナ(勝ち点43)※1試合未消化

11位 ボローニャ(勝ち点40)

12位 ウディネーゼ(勝ち点40)

13位 フィオレンティーナ(勝ち点39)

14位 ジェノア(勝ち点39)

15位 カリアリ(勝ち点36)

16位 トリノ(勝ち点35)※1試合未消化

17位 スペツィア(勝ち点35)

─────────降格──────────

18位 ベネヴェント(勝ち点31)

19位 パルマ(勝ち点20)

20位 クロトーネ(勝ち点18)※1試合未消化

■第37節対戦カード

▼5月15日

ジェノア vs アタランタ

スペツィア vs トリノ

ユヴェントス vs インテル

ローマ vs ラツィオ

▼5月16日

フィオレンティーナ vs ナポリ

ベネヴェント vs クロトーネ

ウディネーゼ vs サンプドリア

パルマ vs サッスオーロ

ミラン vs カリアリ

▼5月17日

ヴェローナ vs ボローニャ