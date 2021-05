adieu(上白石萌歌)が6月30日に2ndミニアルバム「adieu2」をリリースする。

2019年11月発表の「adieu 1」以来、1年7カ月ぶりのミニアルバムとなる「adieu2」は全5曲入り。今年4月に配信リリースされた君島大空の提供曲「春の羅針」のほか、新曲の「ダリア」「シンクロナイズ」「天使」「愛って」が収録される。「ダリア」は小袋成彬、「シンクロナイズ」は塩入冬湖(FINLANDS)、「天使」はカネコアヤノ、「愛って」は古舘佑太郎(2)が作詞作曲を手がけた。またサウンドプロデュースは全曲Yaffleが担当した。

ミニアルバムの仕様は初回限定盤と通常盤の2形態。紙ジャケット仕様の初回限定盤には「春の羅針」「愛って」「天使」のミュージックビデオ、ミニアルバムのメイキング、「adieu1」の発売を記念して100名限定で開催されたライブ「secret show case [unveiling]/2019」の映像を収録したDVDが付属する。一方、通常盤にはYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で話題となった映像を音源化した「よるのあと - From THE FIRST TAKE」などがボーナストラックとして収められる。

なお、adieuは本作について「前作の世界観そのままにその幅や深さを拡げたようなミニアルバムで今後ライブなどを見据えたようなバリーションのある楽曲になっています」とコメントしている。

adieu「adieu2」収録内容

CD

・春の羅針

[作詞作曲:君島大空 / 編曲:Yaffle]

・愛って

[作詞作曲:古舘佑太郎(2) / 編曲:Yaffle]

・天使

[作詞作曲:カネコアヤノ / 編曲:Yaffle]

・シンクロナイズ

[作詞作曲:塩入冬湖(FINLANDS) / 編曲:Yaffle]

・ダリア

[作詞作曲:小袋成彬 / 編曲:小袋成彬・Yaffle]

<通常盤ボーナストラック>

・よるのあと - From THE FIRST TAKE

and more

初回限定盤付属DVD

・adieu-強がり [from secret show case [unveiling]/2019 ]

・adieu-ナラタージュ [from secret show case [unveiling]/2019 ]

・adieu-よるのあと [from secret show case [unveiling]/2019 ]

・「春の羅針」MUSIC VIDEO

・「愛って」MUSIC VIDEO

・「天使」MUSIC VIDEO

・[Making of adieu2]