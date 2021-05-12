YOSHIKI（X JAPAN）とSUGIZO（LUNA SEA、X JAPAN）が、5月17日（月）にオンライン対談を行う。

YOSHIKIとSUGIZOは同日19:00からニコニコチャンネルおよびYouTube Channel メンバーシップ向け番組「YOSHIKI CHANNEL」に登場。約2年5カ月ぶりに番組上で対面する2人は、音楽に対するこだわりや新曲の制作状況、X JAPANによる無観客ライブの裏話、映画などの楽曲作りに携わることで見えた音楽活動の未来、今後の展望などを語り合う。さらにLUNA SEAの活動状況や、SUGIZOの新たなソロプロジェクトなどについても触れる。

YOSHIKI CHANNEL「YOSHIKI × SUGIZO Onlineスペシャル対談」

配信日時：2021年5月17日（月）19:00～

配信URL

YouTube Channel メンバーシップ：日本語 https://youtu.be/tABLO1X85DI / 英語同時通訳 https://youtu.be/s7v-E88Fdhw

ニコニコチャンネル：https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2019303