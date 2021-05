A.B.C-ZのライブBlu-ray / DVD「A.B.C-Z 1st Christmas Concert 2020 CONTINUE?」が6月23日にリリースされる。

本作には昨年末に行われたコンサートの中から、12月27日開催の配信限定公演の模様を収録。特典映像として12月22日から26日に行われた有観客公演の模様や配信ライブの裏側に迫った約100分のドキュメンタリー、マルチアングル映像、「もしもあの時、歓声を出してコンサートをしていたらこんな感じなんじゃないかダイジェストムービー!」と題した企画映像が収録される。

A.B.C-Z「A.B.C-Z 1st Christmas Concert 2020 CONTINUE?」収録内容

DISC 1

・Overture

・終電を超えて~Christmas Night

・DAN DAN Dance!!

・A.B.C-Z LOVE

・Fantastic Ride

・Never My Love

・Twinkle Twinkle A.B.C-Z

・忘年会!BOU!NEN!KAI!

・JOYしたいキモチ

・雪が降る

・VR Lover

・Mr. DAZZLING

・Black Sugar

・Spirit

・さぁ生きまくれ! wonderful life!

・MC

・夜空ノムコウ

・You…

・空

・I Do

・GET DOWN BABY

・チートタイム

・GAME OVER!!!

・BAD GAME

・Only One!

・頑張れ、友よ!

・ささいなことが

・Crazy Accel

・花言葉

初回限定盤DISC 2

・マルチアングル(終電を超えて~Christmas Night / GAME OVER!!! / ささいなことが)

・もしもあの時、歓声を出してコンサートをしていたらこんな感じなんじゃないかダイジェストムービー!

通常盤DISC 2

・Document Movie of A.B.C-Z 1st Christmas Concert 2020 CONTINUE?