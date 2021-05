6月5日と6日に愛知・名古屋市栄エリアで行われるサーキットイベント「SAKAE SP-RING 2021」の出演アーティスト第3弾が発表された。

今回アナウンスされたのは5日に出演する雨のパレード、Cool-X、超能力戦士ドリアン、Lenny code fictionら32組と、6日に出演するSuspended 4th、Vaundy、藤原さくら、むぎ(猫)ら40組の合計72組。これで全268組の出演アーティストが明らかになった。

チケットぴあ、イープラスでは本日5月12日12:00よりチケットの一般販売を実施中。

SAKAE SP-RING 2021

2021年6月5日(土)愛知県 DIAMOND HALL / 名古屋CLUB QUATTRO / 名古屋ReNY limited / APOLLO BASE ほか

<出演者>

愛はズボーン / I'm / アシュラシンドローム / otter hangout / AFTER SQUALL / アマイワナ / AmamiyaMaako / 雨のパレード / ayaka. / あるゆえ / Anna / イロムク / インナージャーニー / WITHDOM / oozash / UEBO / ウルトラ寿司ふぁいやー / 鋭児 / EGG SHELL / XY GENE / A.Lyssa / 大瀧ヌーバンド / Ochunism / 音武者 / ofulover / ガストバーナー / 加藤伎乃 / The;Cutlery / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / カヨ / 川音希 / 川崎鷹也 / KINJINAL / Cool-X / climbgrow / K:ream / Grasis / クレナズ ム / Kroi / Gordon / 小玉ひかり / cyberMINK / ザ・コインロッカーズ / さなり / THE NOiSE / ザ・ビートモーターズ / Subway Daydream / The Muddies / SOMETIME'S / SOME LIFE / Surrounded By Enemies / SULLIVAN's FUN CLUB / 爽 / sankara / C SQUARED / SherLock / Jam Fuzz Kid / ジャンキー58% / shule And christmas / しらぬい / シンガロンパレード / 鈴木実貴子ズ / ステープラー / Sniff / Seven Billion Dots / 創世記少女 -Genesis Girl- / ぞうつかいになった。 / Somari / 立花綾香 / Chapman / 超能力戦士ドリアン / Deep Sea Diving Club / D.Y.T / 東京少年倶楽部 / トライコット / 虎の子ラミー / TRiFOLiUM / 南壽あさ子 / 鉛の風船 / 鳴ル銅鑼 / ニガミ17才 / NIRA / ネクライトーキー / noh / NOMAD POP / Hakubi / HaSH / バニーブルース / 林青空 / ハルラモネル / Hello Hello / Bamboo / PICKLES / 羊文学 / ヒナタトカゲ / Pimm's / ビレッジマンズストア / FILTER / プッシュプルポット / プピリットパロ / フラスコテーション / ぷらそにか名古屋 / BruteRocks / BREIMEN / bokula. / postman / ポップしなないで / pop☆star / MINOR THIRD / Maki / macico / まなつ / mabuta / MAHOROBA / Monthly Mu & New Caledonia / Monday Dirty Jokes / 三上ちさこ / みきなつみ / 水咲加奈 / mibuki / moon drop / Meik / メメタァ / moll / molly / YUCARI / UNIDOTS / Ran / リアクション ザ ブッタ / リュックと添い寝ごはん / リリー楽綺団 / lyrical school / LUCCI / Lenny code fiction



2021年6月6日(日)愛知県 DIAMOND HALL / 名古屋CLUB QUATTRO / 名古屋ReNY limited / APOLLO BASE ほか

<出演者>

EARNIE FROGs / アイビーカラー / aimi / 明くる夜の羊 / Atomic Skipper / Absolute area / あまのじゃく / 天野花 / アメノイロ。 / Arakezuri / あるくとーーふ / anewhite / EASTOKLAB / INNOSENT in FORMAL / WiLLY-NiLLY / WELL DONE SABOTAGE / AIRFLIP / ES TRUS / MC リトル / YENMA / オオノシオリ / 碧海祐人 / OKOJO / Kazuya Miwa / gato / 加藤ヒロ / 果歩 / Gum Girl / 河内 REDS / 北原ゆか / Qyoto / 九龍 / 草野華余子 / クジラ夜の街 / Goodbye Mozart / GLASGOW / ChroniCloop / K E I_H A Y A S H I / こゑだ / CODE OF ZERO / the satellites / SideChest / ざきのすけ。 / The Shiawase / the cibo / Suspended 4th / THE TOMBOYS / The Best Average / ザ・モアイズユー / she9 / the shes gone / Sigma-T / SHIFT_CONTROL / シロとクロ / suisei / CYNHN / 須澤紀信 / THREE1989 / THREEOUT / THREE LIGHTS DOWN KINGS / セックスマシーン!! / 空音 / The Songbards / Doul / 高瀬統也 / Dannie May / Chased by Ghost of HYDEPARK / chilldspot / This is LAST / DOLL PARTS / とくみくす-TOKUMIX- / ドラマストア / どんぐりず / 中村千尋 / 名古屋ギター女子部 / 名古屋 CLEAR'S / 南無阿部陀仏 / ねぐせ。 / knowone / 野田愛実 / Half time Old / Bye-Bye-Hand の方程式 / Vaundy / バカがミタカッタ世界 / 橋本優紀 / 初恋 / 花房真優 / The Papaya Collections / Pulse Factory / ハローモンテスキュー / HAND DRIP / peeto / ひかりのなかに / ビバラッシュ / フィルフリーク / FAITH / FATE BOX / 富金原佑菜 / 藤原さくら / Black petrol / ペンギンラッシュ / VOI SQUARE CAT / Maica_n / まちぶせ / Mii / miida / 三阪咲 / miscast / 見田村千晴 / 宮川愛李 / Miyuu / むぎ(猫) / メランコリーメランコリー / Mellow Youth / motorpool / Motoki / YAJICO GIRL / やましたりな / ゆいにしお / 由薫 / Yuji Masagaki / 有華 / ユレニワ / Yobahi / Radical Humanism / raciku / Runny Noize / Lym / Ryota Mori / ルサンチマン / レベル27 / レルエ / Rock on City / @onefive