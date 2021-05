アディクションから、”磨かれる前の原石”をテーマにした夏コレクションが発売! 今回はその中から単色アイシャドウの『ザ アイシャドウ アンポリッシュ ジェム 限定5色』と『ザ アイシャドウ クリーム 限定6色』、チークの『ザ ブラッシュ アンポリッシュ ジェム 限定2色』、リップスティックの『ザ リップスティック エクストレム シャイン 限定3色』、リップオイルの『リップ オイル プランパー 限定2色』 をピックアップしてご紹介!

『アディクション ザ アイシャドウ アンポリッシュ ジェム 限定5色』など個性を引き立てる夏コレクションが登場

磨かれる前の原石にインスパイアされたアディクションの夏コレクションが、2021年5月21日に数量限定で発売! 原石にちなみ、「自分の中に隠された”輝きの原点”と向き合い、かけがえのない、ありのままのスタイルを楽しんでほしい」という思いが込められたコレクションとなっている。

そんな夏らしい鮮やかカラーが目にも楽しいコレクションの中から、今回はアイシャドウやチークなど5種類のアイテムをピックアップ。実際にためしながら、それぞれ詳しくチェックしていこう!

『アディクション ザ アイシャドウ クリーム/アンポリッシュ ジェム』で爽やかなカラーメイクが完成

まずはアイシャドウ2アイテムをご紹介しながら、アイメイクをおためし!

最初にためすのは、『アディクション ザ アイシャドウ クリーム 限定6色』(希望小売価格 税込2,200円 ※数量限定)。透き通った発色で、繊細なパールが洗練された煌めきを演出してくれるクリームアイシャドウだ。単色使いはもちろん、ベースに仕込めば肌の内側から輝く光沢アイに!

カラーバリエーションは全6色。それぞれサマーシーズンの誕生石を由来とした色味になっている。

「102C Cleopatra Peridot(クレオパトラ ペリドット)」はペリドットのようなやわらかなグリーン。「103C Evening Emerald(イヴニング エメラルド)」はエメラルドのように深みのあるディープグリーン。「104C Honey Topaz(ハニー トパーズ)」はトパーズを思わせるハニーブラウン。

「105C Fire Agate(ファイアー アゲート)」はアゲートのような淡いコーラル。「106C Sensual Ruby(センシュアル ルビー)」はルビーのように艶めく青みピンク。「107C London Blue Topaz(ロンドン ブルー トパーズ)」はブルートパーズのように上品な輝きのブルーだ。

今回は「102C Cleopatra Peridot」をおためし!

テクスチャーはしっとりしていてクリーミーだが、ベタつかず使いやすい。

まぶたにのせると、肌に溶け込むようになめらかに馴染んで密着するという「スキンメルトテクノロジー」によって、しっかり密着。

やわらかい色味のグリーンが透き通るように発色! 繊細なパールが演出するツヤ感も上品で、洗練されたやさしい印象の目元に仕上がった。クリームタイプなので濃淡の調整もしやすく、色味を自分好みの濃さにできるのもポイントだ。

続いて、『アディクション ザ アイシャドウ アンポリッシュ ジェム 限定5色』(希望小売価格 税込2,750円 ※数量限定)。3色のカラーが混ざった単色アイシャドウで、見た目もまさに磨かれる前の原石のよう! マットと繊細なパールが混ざり合い、光によって煌めき方が変わるため、つけるたびに新たなニュアンスや表情が見せられる。

カラーバリエーションは全5色。こちらも夏の誕生石にちなんだカラーが揃っている。

「101 Cleopatra Peridot(クレオパトラ ペリドット)」は、ゴールド・ブラウンの顆粒が入ったやわらかいグリーン。「102 Honey Topaz(ハニー トパーズ)」は、イエローゴールド・黄みピンクの顆粒が入ったハニーブラウン。「103 Fire Agate(ファイアー アゲート)」は、ライムゴールド・レッドの顆粒が入った淡いコーラル。

「104 Sensual Ruby(センシュアル ルビー)」は、モーヴピンク・コーラルベージュの顆粒が入った青みピンク。「105 London Blue Topaz(ロンドン ブルー トパーズ)」は、青みピンク・シルバーの顆粒が入ったブルーとなっている。

今回は5色の中から「101 Cleopatra Peridot」をピックアップ!

マットと繊細なパールが混ざったパウダーはさらっとした軽いテクスチャー。スキンメルトテクノロジーで肌なじみがよく、まぶたにピタッと密着するため粉飛びが気にならない。

3色がミックスされているものの色ムラにならず、ペリドットのようなやわらかい色味のグリーンが鮮やかに発色! 夏らしい爽やかさとお洒落感のある目元に仕上がった。光の当たり具合によって、繊細なパールが上品に煌めくのも美しい。鮮やかな発色だが、透け感があるため悪目立ちせず、上品なカラーメイクに仕上がるのも高ポイント!

『アディクション ザ リップスティック エクストレム シャイン/リップ オイル プランパー』で圧倒的なツヤ唇に

次はリップスティックとリップオイルプランパーの2アイテムでリップメイクをおためし!

『アディクション ザ リップスティック エクストレム シャイン 限定3色』(希望小売価格 税込4,070円 ※数量限定)は、ボタニカルバームシャイン処方で、グロスのようにツヤのある輝きを叶えてくれるリップスティック。

美容成分としてオリーブオイルやホホバオイル、マヌカハニー、シアバターなど8種のオーガニック植物由来成分が配合されている。またローズヒップオイル、スクワランも保湿成分として配合。高保湿なボタニカルバーム仕立てで、艶めきと潤いを長時間キープしてくれる。

カラーバリエーションは全3色。磨かれる前の原石の生っぽさを色と質感で表現しているという。

「101 Your Bliss(ユアー ブリス)」は幸福感あふれるレッドコーラル、「102 Your Sense(ユアー センス)」は洗練された青みピンク、「103 Your Mood(ユアー モード)」は落ち着きのあるブリックオレンジ。どの色味も濃密な発色だ。

今回は「101 Your Bliss」をおためし!

テクスチャーはやわらかく、唇に触れると体温でとろけ、なめらかな塗り心地。

レッドコーラルカラーが見たままの色味で鮮やかに発色! 保湿成分がたっぷり配合されているため、保湿力が高く、うるツヤな唇に仕上がった。色持ちよくしたい方は重ね塗りがおすすめ。ベタつきのない使用感なので、塗り直した感じも良さそうだ。

『アディクション リップ オイル プランパー 限定2色』(希望小売価格 税込3,300円 ※数量限定)は、透明感のあるぷっくりとした唇と、高いケア効果を叶えてくれるリップオイル。膜厚なトリートメントプランプオイル(ポリプテン)が、ぷっくりとした唇へプランプアップ。水分を逃さず、縦ジワも目立たなくしてくれるという。

8種のオーガニック植物由来成分や、ローズヒップオイル、スクワランといった保湿成分も配合。トリートメントケアしながらツヤ高い唇へ導いてくれるのもポイント。

カラーバリエーションは全2色。「101 Attract Luck(アトラクト ルック)」は華やかなパールが輝くクリアオレンジ、「102 Love and Desire(ラブ アンド デザイア)」は深みも透明感も叶えるローズレッドとなっている。どちらも透明感のあるクリアな発色だ。

今回は先ほど塗った『アディクション ザ リップスティック エクストレム シャイン』の上に、「101 Attract Luck」を重ねて使ってみる。

潤いたっぷりのオイルテクスチャーが唇になめらかに伸び広がる。チップは大き目。透明感のある発色なので、大き目なチップでアバウトに塗っても大丈夫。ジュニパーベリーとゼラニウムローズの精油の香りもキツすぎず、心地いい。

透明感のあるクリアな発色で、ぷっくりしたツヤ唇に仕上がった。パールの輝きも華やか。保湿力も高く、長時間うるツヤな唇が続くので、おうちで過ごす際やテレワークでテレビ会議を行う際などに使うのがおすすめ。

『アディクション ザ ブラッシュ アンポリッシュ ジェム 限定2色』で幸福感がにじみ出たような血色感を演出!

最後は、『アディクション ザ ブラッシュ アンポリッシュ ジェム 限定2色』(希望小売価格 税込3,630円 ※数量限定)。ベースカラーと2色の顆粒がミックスされ、肌なじみのいい血色感を演出してくれるチークだ。マットと繊細なパールが混ざり合い、やわらかな煌めきもプラス。肌にのせるたび、新たなニュアンスを演出してくれる。

カラーバリエーションは全2色。磨かれる前の原石をイメージしたカラーとなっている。

「101 Love Carnelian(ラブ カーネリアン)」は、イエローベージュ・ブラウンベージュの顆粒が入った、カーネリアンの原石のようなブリックオレンジ。「102 Laguna Agate(ラグナ アゲート)」は、コーラルベージュ・青みピンクの顆粒が入った、ラグナアゲートのようなピンクだ。

今回は「101 Love Carnelian」をおためし!

マットと繊細なパールがミックスされたパウダーはしっとりと頬に馴染み、粉っぽさがない。

3色がしっかりミックスされ、ムラのないオレンジカラーが鮮やかに発色! 健康的な血色感を演出してくれた。光の当たり具合によって、繊細なパールが上品に煌めくのもいい。高発色のため、少量ずつのせるか、一度手の甲などで調整してから頬にのせるのがおすすめだ。

アディクション2021夏コレクションで個性を活かしたカラーメイクを楽しもう

今回、5アイテムを使ってメイクしてみた結果、グリーンの目元が引き立つ、健康的かつ抜け感のあるポップなカラーメイクに仕上がった。グリーンは一見、難しそうに見える色だが、実際に使ってみると肌なじみがよく使いやすい。おしゃれな印象が演出できたのも良かった。

磨かれる前の原石をイメージしたアディクションの夏コレクションは、自分の個性を引き立てるカラーメイクを楽しみたい方、原石のような色と質感で新たなニュアンスや表情を演出したい方におすすめ。サマーシーズンの誕生石をイメージした鮮やかなカラーをまとえば、気分もきっと上がるはず!

商品は2021年5月21日より公式オンラインショップや百貨店、デパートなどのアディクション取扱い店舗から購入可能。なお4月23日よりMaison KOSE表参道で先行予約開始、5月7日より全国の店頭、公式オンラインショップにて予約受付開始となる。