『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』が表紙の『月刊ブシロード2021年6月号』が発売中。

『月刊ブシロード2021年6月号』の表紙は、映画『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』のキービジュアル。W表紙には『ARGONAVIS LIVE 2021 JUNCTION A-G』のライブキービジュアルが使用されている。月ブシシリアルには、「BanG Dream! 9th☆LIVE」に申し込める月ブシ特別先行抽選シリアルと、『アサルトリリィ』スペシャルライブイベント「Edel Lilie」追加公演に申し込める世界最速先行抽選シリアルが封入されている。

また、発売中のVoice Actor Card Collection EX VOL.01 Roselia『Edel Rose』より、月刊ブシロード限定のPRカードが付属している。

