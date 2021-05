ENHYPENが7月6日にシングル「BORDER : 儚い」で日本デビューすることが決定した。

昨年6月から9月にかけて放送、配信されたサバイバルオーディション番組「I-LAND」を通じてメンバーが選出され、昨年11月にミニアルバム「BORDER : DAY ONE」で韓国デビューを果たしたENHYPEN。今年4月に発表した2ndミニアルバム「BORDER : CARNIVAL」は、本日5月11日付けのオリコン週間アルバムランキングで1位にランクインし、2週連続で1位を獲得した。アルバムの2週連続1位は昨年8月にリリースされた米津玄師の5thアルバム「STRAY SHEEP」以来。今年度では初の快挙となる。

ENHYPENの日本デビュー作「BORDER:儚い」には、「BORDER : DAY ONE」の収録曲「Given-Taken」「Let Me In (20 CUBE)」の日本語バージョンと、グループにとって初の日本オリジナル曲が収録される。販売形態はDVD付きの初回限定盤A、フォトブック付きの初回限定盤B、CDのみの通常盤、ENHYPEN Weverse Shop JAPANおよびUNIVERSAL MUSIC STOREで限定販売されるメンバーソロジャケット盤7種、ENHYPEN Weverse Shop JAPAN限定盤、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤の計12種類。各形態の初回プレス分にはオンラインイベントの参加権などが当たる応募抽選特典のシリアルナンバーが封入される。「BORDER:儚い」は本日12:00より、Weverse ShopやUNIVERSAL MUSIC STOREなどで予約受付がスタート。タワーレコード、HMV、TSUTAYA、Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、初回限定盤2種と通常盤の同時予約購入者にチェーン別のオリジナル特典がプレゼントされる。

なお昨晩放送されたニッポン放送「ENHYPENのオールナイトニッポンX(クロス)」では、NI-KIとJAKEが日本デビューが決定した旨を日本のENGENE(ENHYPENファンの呼称)に報告。JAKEは「いよいよ日本デビュー。本当にうれしいですね。いつも多くの方に応援していただき本当に感謝しています。日本デビューを通じてさらに皆さんとつながっていきたいです。日本で皆さんとたくさんお話するために日本語ももっともっと勉強しますので期待してください」と語り、NI-KIも「ENHYPENの7人で日本に行ける日を心待ちにしています。今からワクワクしています。ENHYPENの日本デビュー期待していてくださいね」とENGENEにメッセージを送った。

ENHYPEN「BORDER : 儚い」収録内容

CD

01. Given-Taken [Japanese Ver.]

02. Let Me In (20 CUBE) [Japanese Ver.]

03. タイトル未定(日本オリジナル曲)

初回限定盤A付属DVD

・Given-Taken [Japanese Ver.] Music Video & Making of Music Video

・Making of Jacket Photos