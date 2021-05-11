7月3、4、10、11日に京都・京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージで行われる10-FEET主催の野外フェス「京都大作戦2021～中止はもう勘弁してくだ祭（マジで）～」の出演アーティスト第2弾が発表された。
このたび3日公演にDragon AshとJ-REXXX BAND、10日公演に打首獄門同好会とウルフルズ、11日公演にSiMが出演することが発表され、全出演者が出そろった。5月14日12:00よりチケットの最終受付がスタート。詳細はイベントのオフィシャルサイトで確認を。
京都大作戦2021～中止はもう勘弁してくだ祭（マジで）～
2021年7月3日（土）京都府 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ
源氏ノ舞台
岡崎体育 / Ken Yokoyama / coldrain / 10-FEET / Dragon Ash / ハルカミライ / MAN WITH A MISSION
牛若ノ舞台
COUNTRY YARD / climbgrow / J-REXXX BAND / SCAFULL KING / TOTALFAT / Vaundy
2021年7月4日（日）京都府 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ
源氏ノ舞台
氣志團 / THE ORAL CIGARETTES / SUPER BEAVER / dustbox / 10-FEET / Hump Back / マキシマム ザ ホルモン
牛若ノ舞台
ENTH / OAU / kobore / THE冠 / TETORA / 花団
2021年7月10日（土）京都府 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ
源氏ノ舞台
打首獄門同好会 / ウルフルズ / SHISHAMO / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / HEY-SMITH / ROTTENGRAFFTY
牛若ノ舞台
Unblock / Suspended 4th / NAMBA69 / HERO COMPLEX / 夜の本気ダンス / LABRET
2021年7月11日（日）京都府 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ
源氏ノ舞台
Creepy Nuts / G-FREAK FACTORY / SiM / 10-FEET / back number / ヤバイTシャツ屋さん / WANIMA
牛若ノ舞台
上江洌.清作 ＆ The BK Sounds!! / Age Factory / SHADOWS / SHANK / Hakubi / LONGMAN