有岡大貴(Hey! Say! JUMP)、八乙女光(Hey! Say! JUMP)、神宮寺勇太(King & Prince)、白濱亜嵐(EXILE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、PKCZ)が明日5月12日(水)18:45よりテレビ朝日系で放送される「あいつ今何してる? 2時間SP」に出演する。

「あいつ今何してる?」はゲストにゆかりのある人物の現在を伝えるドキュメントバラエティ。有岡は小学生にして腹筋が割れていた親友を紹介する。一方、八乙女は上京直前に気まずい関係になってしまったという地元宮城の大切な友人と17年ぶりに再会し、思わず涙を浮かべる。神宮寺は芸能活動を始める前に仲良くしていた、車好きの幼なじみと約15年ぶりに顔を合わせる。芸能コースのある高校に通っていた白濱は同級生の美女と再会。モデルとしても活動していた彼女は、コロナ禍で注目される意外な職業に就いていた。

さらに番組にはパネラーゲストとして秋元真夏(乃木坂46)、上國料萌衣(アンジュルム)も出演する。

テレビ朝日系「あいつ今何してる? 2時間SP」

2021年5月12日(水)18:45~20:54

<出演者>

MC:ネプチューン

ゲスト:有岡大貴(Hey! Say! JUMP) / 神宮寺勇太(King & Prince) / 八乙女光(Hey! Say! JUMP) / 山田孝之

美男美女企画ゲスト:白濱亜嵐(EXILE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、PKCZ) / 並木万里菜(テレビ朝日アナウンサー) / 弘中綾香(テレビ朝日アナウンサー) / 丸山礼

パネラーゲスト:秋元真夏(乃木坂46) / 池田美優 / 井桁弘恵 / 上國料萌衣(アンジュルム) / 高橋ひかる / 寺川俊平(テレビ朝日アナウンサー) / ゆりやんレトリィバァ / 吉村崇(平成ノブシコブシ)

ロケリポーター:ゆめっち(3時のヒロイン)

進行:林美桜(テレビ朝日アナウンサー)

ナレーション:小林星蘭