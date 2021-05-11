【新人王候補？】佐藤輝明、牧秀悟、栗林良吏…2021年ルーキー成績まとめ。…

新人王候補筆頭のルーキー三人衆



佐藤輝明（さとう てるあき）

所属：阪神タイガース

背番号8







ポジション：内野手

投打：右投左打

身長／体重：187センチ／94キロ

生年月日：1999年3月13日

経歴：仁川学院高 - 近畿大

ドラフト：2020年ドラフト1位



〇打撃成績

35試合、打率.266、34安打、10本塁打、28打点、2盗塁

OPS.860（出塁率.321＋長打率.539）、得点圏打率.333





牧秀悟（まき しゅうご）

所属：横浜DeNAベイスターズ

背番号2





ポジション：内野手

投打：右投右打

身長／体重：178センチ／93キロ

生年月日：1998年4月21日

経歴：松本第一高 - 中央大

ドラフト：2020年ドラフト2位



〇打撃成績

38試合、打率.279、41安打、7本塁打、24打点、0盗塁

OPS.830（出塁率.333＋長打率.497）、得点圏打率.300





栗林良吏（くりばやし りょうじ）

所属：広島東洋カープ

背番号20



ポジション：投手

投打：右投右打

身長／体重：178センチ／83キロ

生年月日：1996年7月9日

経歴：愛知黎明高 - 名城大 - トヨタ自動車

ドラフト：2020年ドラフト1位



〇投手成績

15試合（15回2/3）、0勝0敗、9セーブ、防御率0.00、奪三振23

WHIP0.57、被打率.083、奪三振率13.21









そのほかセ・リーグで活躍中の主なルーキー





伊藤将司（いとう まさし）

所属：阪神タイガース

背番号27





ポジション：投手

投打：左投左打

身長／体重：178センチ／85キロ

生年月日：1996年5月8日

経歴：横浜高 - 国際武道大 - JR東日本

ドラフト：2020年ドラフト2位



〇投手成績

4試合（29回）、3勝0敗、防御率1.55、奪三振18

WHIP1.10、被打率.252、奪三振率5.59





中野拓夢（なかの たくむ）

所属：阪神タイガース

背番号51



ポジション：内野手

投打：右投左打

身長／体重：171センチ／69キロ

生年月日：1996年6月28日

経歴：日大山形高 - 東北福祉大 - 三菱自動車岡崎

ドラフト：2020年ドラフト6位



〇打撃成績

28試合、打率.357、25安打、1本塁打、8打点、4盗塁

OPS.916（出塁率.430＋長打率.486）、得点圏打率.385





大道温貴（おおみち はるき）

所属：広島東洋カープ

背番号12



ポジション：投手

投打：右投右打

身長／体重：180センチ／80キロ

生年月日：1999年1月20日

経歴：春日部共栄高 - 八戸学院大

ドラフト：2020年ドラフト3位



〇投手成績

12試合（11回2/3）、2勝0敗、3ホールド、防御率3.09、9奪三振

WHIP1.20、被打率.220、奪三振率6.94





森浦大輔（もりうら だいすけ）

所属：広島東洋カープ

背番号13



ポジション：投手

投打：左投左打

身長／体重：175センチ／72キロ

生年月日：1998年6月15日

経歴：天理高 - 天理大

ドラフト：2020年ドラフト2位



〇投手成績

12試合（9回1/3）、0勝1敗、5ホールド、防御率3.86、4奪三振

WHIP1.82、被打率.258、奪三振率3.86





元山飛優（もとやま ひゆう）

所属：東京ヤクルトスワローズ

背番号6



ポジション：内野手

投打：右投左打

身長／体重：180センチ／79キロ

生年月日：1998年12月4日

経歴：佐久長聖高 - 東北福祉大

ドラフト：2020年ドラフト4位



〇打撃成績

22試合、打率.250、9安打、2本塁打、9打点、0盗塁

OPS.798（出塁率.270＋長打率.528）、得点圏打率.182









パ・リーグで活躍中の主な即戦力ルーキー





早川隆久（はやかわ たかひさ）

所属：東北楽天ゴールデンイーグルス

背番号21





ポジション：投手

投打：左投左打

身長／体重：180センチ／76キロ

生年月日：1998年7月6日

経歴：木更津総合高 - 早稲田大

ドラフト：2020年ドラフト1位



〇投手成績

7試合（42回）、4勝2敗、防御率3.43、43奪三振

WHIP1.19、被打率.270、奪三振率9.21





鈴木昭汰（すずき しょうた）

所属：千葉ロッテマリーンズ

背番号35



ポジション：投手

投打：左投左打

身長／体重：175センチ／80キロ

生年月日：1998年9月7日

経歴：常総学院高 - 法政大

ドラフト：2020年ドラフト1位



〇投手成績

6試合（34回）、1勝1敗、防御率3.18、34奪三振

WHIP1.24、被打率.218、奪三振率9.00





伊藤大海（いとう ひろみ）

所属：北海道日本ハムファイターズ

背番号17



ポジション：投手

投打：右投左打

身長／体重：176センチ／82キロ

生年月日：1997年8月31日

経歴：駒大苫小牧高 - 苫小牧駒沢大

ドラフト：2020年ドラフト1位



〇投手成績

5試合（32回）、1勝2敗、防御率2.25、奪三振41

WHIP1.16、被打率.211、奪三振率11.53





若林楽人（わかばやし がくと）

所属：埼玉西武ライオンズ

背番号35



ポジション：外野手

投打：右投右打

身長／体重：177センチ／72キロ

生年月日：1998年4月13日

経歴：駒大苫小牧高 - 駒沢大

ドラフト：2020年ドラフト4位



〇打撃成績

30試合、打率.253、22安打、1本塁打、5打点、14盗塁

OPS.687（出塁率.320＋長打率.368）、得点圏打率.214

