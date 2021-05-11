【新人王候補？】佐藤輝明、牧秀悟、栗林良吏…2021年ルーキー成績まとめ。…

新人王候補筆頭のルーキー三人衆
佐藤輝明（さとう てるあき）
所属：阪神タイガース
背番号8
ポジション：内野手
投打：右投左打
身長／体重：187センチ／94キロ
生年月日：1999年3月13日
経歴：仁川学院高 - 近畿大
ドラフト：2020年ドラフト1位
〇打撃成績
35試合、打率.266、34安打、10本塁打、28打点、2盗塁
OPS.860（出塁率.321＋長打率.539）、得点圏打率.333
牧秀悟（まき しゅうご）
所属：横浜DeNAベイスターズ
背番号2
ポジション：内野手
投打：右投右打
身長／体重：178センチ／93キロ
生年月日：1998年4月21日
経歴：松本第一高 - 中央大
ドラフト：2020年ドラフト2位
〇打撃成績
38試合、打率.279、41安打、7本塁打、24打点、0盗塁
OPS.830（出塁率.333＋長打率.497）、得点圏打率.300
栗林良吏（くりばやし りょうじ）
所属：広島東洋カープ
背番号20
ポジション：投手
投打：右投右打
身長／体重：178センチ／83キロ
生年月日：1996年7月9日
経歴：愛知黎明高 - 名城大 - トヨタ自動車
ドラフト：2020年ドラフト1位
〇投手成績
15試合（15回2/3）、0勝0敗、9セーブ、防御率0.00、奪三振23
WHIP0.57、被打率.083、奪三振率13.21
そのほかセ・リーグで活躍中の主なルーキー
伊藤将司（いとう まさし）
所属：阪神タイガース
背番号27
ポジション：投手
投打：左投左打
身長／体重：178センチ／85キロ
生年月日：1996年5月8日
経歴：横浜高 - 国際武道大 - JR東日本
ドラフト：2020年ドラフト2位
〇投手成績
4試合（29回）、3勝0敗、防御率1.55、奪三振18
WHIP1.10、被打率.252、奪三振率5.59
中野拓夢（なかの たくむ）
所属：阪神タイガース
背番号51
ポジション：内野手
投打：右投左打
身長／体重：171センチ／69キロ
生年月日：1996年6月28日
経歴：日大山形高 - 東北福祉大 - 三菱自動車岡崎
ドラフト：2020年ドラフト6位
〇打撃成績
28試合、打率.357、25安打、1本塁打、8打点、4盗塁
OPS.916（出塁率.430＋長打率.486）、得点圏打率.385
大道温貴（おおみち はるき）
所属：広島東洋カープ
背番号12
ポジション：投手
投打：右投右打
身長／体重：180センチ／80キロ
生年月日：1999年1月20日
経歴：春日部共栄高 - 八戸学院大
ドラフト：2020年ドラフト3位
〇投手成績
12試合（11回2/3）、2勝0敗、3ホールド、防御率3.09、9奪三振
WHIP1.20、被打率.220、奪三振率6.94
森浦大輔（もりうら だいすけ）
所属：広島東洋カープ
背番号13
ポジション：投手
投打：左投左打
身長／体重：175センチ／72キロ
生年月日：1998年6月15日
経歴：天理高 - 天理大
ドラフト：2020年ドラフト2位
〇投手成績
12試合（9回1/3）、0勝1敗、5ホールド、防御率3.86、4奪三振
WHIP1.82、被打率.258、奪三振率3.86
元山飛優（もとやま ひゆう）
所属：東京ヤクルトスワローズ
背番号6
ポジション：内野手
投打：右投左打
身長／体重：180センチ／79キロ
生年月日：1998年12月4日
経歴：佐久長聖高 - 東北福祉大
ドラフト：2020年ドラフト4位
〇打撃成績
22試合、打率.250、9安打、2本塁打、9打点、0盗塁
OPS.798（出塁率.270＋長打率.528）、得点圏打率.182
パ・リーグで活躍中の主な即戦力ルーキー
早川隆久（はやかわ たかひさ）
所属：東北楽天ゴールデンイーグルス
背番号21
ポジション：投手
投打：左投左打
身長／体重：180センチ／76キロ
生年月日：1998年7月6日
経歴：木更津総合高 - 早稲田大
ドラフト：2020年ドラフト1位
〇投手成績
7試合（42回）、4勝2敗、防御率3.43、43奪三振
WHIP1.19、被打率.270、奪三振率9.21
鈴木昭汰（すずき しょうた）
所属：千葉ロッテマリーンズ
背番号35
ポジション：投手
投打：左投左打
身長／体重：175センチ／80キロ
生年月日：1998年9月7日
経歴：常総学院高 - 法政大
ドラフト：2020年ドラフト1位
〇投手成績
6試合（34回）、1勝1敗、防御率3.18、34奪三振
WHIP1.24、被打率.218、奪三振率9.00
伊藤大海（いとう ひろみ）
所属：北海道日本ハムファイターズ
背番号17
ポジション：投手
投打：右投左打
身長／体重：176センチ／82キロ
生年月日：1997年8月31日
経歴：駒大苫小牧高 - 苫小牧駒沢大
ドラフト：2020年ドラフト1位
〇投手成績
5試合（32回）、1勝2敗、防御率2.25、奪三振41
WHIP1.16、被打率.211、奪三振率11.53
若林楽人（わかばやし がくと）
所属：埼玉西武ライオンズ
背番号35
ポジション：外野手
投打：右投右打
身長／体重：177センチ／72キロ
生年月日：1998年4月13日
経歴：駒大苫小牧高 - 駒沢大
ドラフト：2020年ドラフト4位
〇打撃成績
30試合、打率.253、22安打、1本塁打、5打点、14盗塁
OPS.687（出塁率.320＋長打率.368）、得点圏打率.214
新人王候補筆頭のルーキー三人衆