日テレプラスで舞台『ヒプノシスマイク』-track.2-がTV初放送！

CS日本は、同社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で、2021年5月22日（土）に『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.2-をテレビ初放送する。



『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』は、武力や兵器に代わって言葉が力をもつ世界を舞台に、各ディビジョンを代表するグループがラップでぶつかりあう人気コンテンツ。2020年10月2日よりTVアニメ『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Animaがスタートし、アニメ内で登場する楽曲を収めた音楽アルバム『Straight Outta Rhyme Anima』が2021年1月13日（水）に発売。現在2nd Division Rap Battleが開催中など、ますます話題を呼んでいる。



本公演は、シブヤ・ディビジョン ”Fling Posse” とシンジュク・ディビジョン ”麻天狼” を中心とした舞台化第二弾。

本作放送の直前には、前作track.1もあわせて放送される。



（C）『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会