Homecomings、メジャーデビュー作発売記念コラージュパネル展示開催

Homecomingsが、2021年5月12日に発売されるメジャーデビューアルバム『Moving Days』の発売を記念して、対象店舗にてフリーペーパーの配布と特別コラージュパネルの展示を開催する。
フリーペーパーには、メンバーのオフショットや各楽曲のライナーノーツ、『Moving Days』ほかHomecomingsの様々なアートワークを手掛けているサヌキナオヤ氏による漫画などが掲載されている。また対象店舗にて、Homecomingsのこれまでのアートワークを使用した特別コラージュパネルの展示も決定している。詳細は以下より。
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＜企画情報＞
・コラージュパネル展示
【対象店舗】
タワーレコード札幌ピヴォ店
タワーレコード新宿店
タワーレコード名古屋近鉄パッセ店
タワーレコード梅田大阪マルビル店
タワーレコード京都店
タワーレコード福岡パルコ店
・『Moving Days』フリーペーパー配布
※数に限りがございます。無くなり次第終了となります。
【対象店舗】
タワーレコード札幌ピヴォ店
タワーレコード仙台パルコ店
タワーレコード渋谷店
タワーレコード池袋店
タワーレコード新宿店
タワーレコード秋葉原店
タワーレコード名古屋近鉄パッセ店
タワーレコード梅田大阪マルビル店
タワーレコード難波店
タワーレコード梅田NU茶屋町店
タワーレコード京都店
タワーレコード橿原店
タワーレコード神戸店
タワーレコード広島店
タワーレコード福岡パルコ店
HMV札幌ステラプレイス
HMVイオンモールつがる柏
HMV仙台 E BeanS
HMV&BOOKS SHIBUYA
HMVエソラ池袋
HMV立川
HMVイオンモールむさし村山
HMVラゾーナ川崎
HMVイオンモール八千代緑が丘
HMVイオンモール春日部
HMVイオンモール太田
HMVイオンモール岡崎
HMVイオンモールナゴヤドーム前
HMVイオンモール扶桑
HMVイオンモール高岡
HMVイオンモール高知
HMVパークプレイス大分
市原栄光堂
今西楽器店
キクヤレコード
CD・ないとう
ディスクハウスオズ
モリタミュージック
和田電器
その他関連情報（特設ページ）：https://movingdays.ponycanyon.co.jp/
＜リリース情報＞
Homecomings
メジャーデビューアルバム『Moving Days』
発売日：2021年5月12日(水)
初回限定盤(CD＋Blu-ray) ：4950円(税込)
通常盤(CD Only) ：2970円(税込)
＝収録曲＝
1.Here
2.Cakes (Album Version)
3.Pedal
4.Good Word For The Weekend
5.Moving Day Pt. 2
6.Continue
7.Summer Reading
8.Tiny Kitchen
9.Pet Milk
10.Blanket Town Blues
11.Herge
＝Blu-ray収録内容(初回限定盤のみ付属)＝
"BLANKET TOWN BLUES" December 25, 2020
1. Corridor（to blue hour）
2. Blue Hour
3. Hull Down
4. Lighthouse Melodies
5. Smoke
6. ANOTHER NEW YEAR
7. LEMON SOUNDS
8. HURTS
9. Special Today
10. Moving Day Part1
11. Continue
12. PLAY YARD SYMPHONY
13. Cakes
14. Songbirds
15. Whale Living
16. I Want You Back
＜ツアー情報＞
「Tour Moving Days」
2021年7月17日 (土) 愛知・名古屋 CLUB QUATTRO
2021年7月18日 (日) 大阪・梅田 CLUB QUATTRO
2021年7月23日(金・祝) 東京・渋谷 CLUB QUATTRO
前売料金：4500円 (税込・ドリンク代別)
※ライブ当日会場にて学生証提示で¥000円キャッシュバックあり
※チケット整理番号付き
※4歳以上チケット必要
公式サイト：http://homecomings.jp
Homecomingsが、2021年5月12日に発売されるメジャーデビューアルバム『Moving Days』の発売を記念して、対象店舗にてフリーペーパーの配布と特別コラージュパネルの展示を開催する。