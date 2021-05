Homecomings、メジャーデビュー作発売記念コラージュパネル展示開催

Homecomingsが、2021年5月12日に発売されるメジャーデビューアルバム『Moving Days』の発売を記念して、対象店舗にてフリーペーパーの配布と特別コラージュパネルの展示を開催する。



フリーペーパーには、メンバーのオフショットや各楽曲のライナーノーツ、『Moving Days』ほかHomecomingsの様々なアートワークを手掛けているサヌキナオヤ氏による漫画などが掲載されている。また対象店舗にて、Homecomingsのこれまでのアートワークを使用した特別コラージュパネルの展示も決定している。詳細は以下より。



<企画情報>



・コラージュパネル展示



【対象店舗】

タワーレコード札幌ピヴォ店

タワーレコード新宿店

タワーレコード名古屋近鉄パッセ店

タワーレコード梅田大阪マルビル店

タワーレコード京都店

タワーレコード福岡パルコ店



・『Moving Days』フリーペーパー配布

※数に限りがございます。無くなり次第終了となります。



【対象店舗】

タワーレコード札幌ピヴォ店

タワーレコード仙台パルコ店

タワーレコード渋谷店

タワーレコード池袋店

タワーレコード新宿店

タワーレコード秋葉原店

タワーレコード名古屋近鉄パッセ店

タワーレコード梅田大阪マルビル店

タワーレコード難波店

タワーレコード梅田NU茶屋町店

タワーレコード京都店

タワーレコード橿原店

タワーレコード神戸店

タワーレコード広島店

タワーレコード福岡パルコ店

HMV札幌ステラプレイス

HMVイオンモールつがる柏

HMV仙台 E BeanS

HMV&BOOKS SHIBUYA

HMVエソラ池袋

HMV立川

HMVイオンモールむさし村山

HMVラゾーナ川崎

HMVイオンモール八千代緑が丘

HMVイオンモール春日部

HMVイオンモール太田

HMVイオンモール岡崎

HMVイオンモールナゴヤドーム前

HMVイオンモール扶桑

HMVイオンモール高岡

HMVイオンモール高知

HMVパークプレイス大分

市原栄光堂

今西楽器店

キクヤレコード

CD・ないとう

ディスクハウスオズ

モリタミュージック

和田電器



その他関連情報(特設ページ):https://movingdays.ponycanyon.co.jp/



<リリース情報>







Homecomings

メジャーデビューアルバム『Moving Days』



発売日:2021年5月12日(水)

初回限定盤(CD+Blu-ray) :4950円(税込)

通常盤(CD Only) :2970円(税込)



=収録曲=

1.Here

2.Cakes (Album Version)

3.Pedal

4.Good Word For The Weekend

5.Moving Day Pt. 2

6.Continue

7.Summer Reading

8.Tiny Kitchen

9.Pet Milk

10.Blanket Town Blues

11.Herge



=Blu-ray収録内容(初回限定盤のみ付属)=

"BLANKET TOWN BLUES" December 25, 2020

1. Corridor(to blue hour)

2. Blue Hour

3. Hull Down

4. Lighthouse Melodies

5. Smoke

6. ANOTHER NEW YEAR

7. LEMON SOUNDS

8. HURTS

9. Special Today

10. Moving Day Part1

11. Continue

12. PLAY YARD SYMPHONY

13. Cakes

14. Songbirds

15. Whale Living

16. I Want You Back



<ツアー情報>



「Tour Moving Days」



2021年7月17日 (土) 愛知・名古屋 CLUB QUATTRO

2021年7月18日 (日) 大阪・梅田 CLUB QUATTRO

2021年7月23日(金・祝) 東京・渋谷 CLUB QUATTRO



前売料金:4500円 (税込・ドリンク代別)

※ライブ当日会場にて学生証提示で¥000円キャッシュバックあり

※チケット整理番号付き

※4歳以上チケット必要



公式サイト:http://homecomings.jp