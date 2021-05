短編アニメーション「青い羽みつけた!」の第3話に、綿貫竜之介と木村良平が出演。同話の場面カットも到着した。

絵本「青い羽みつけた!―さがしてみよう 身近な鳥たち―」を原作とし、4月よりdアニメストアほかにて配信されているアニメ「青い羽みつけた!」。都内に住む仲のいい兄妹・はやととひなが、道で拾ったきれいな青い羽の持ち主を不思議なカラスとともに探す物語だ。綿貫はフクロウ役、木村はオオルリ役を担当。今後も各話に参加する声優が発表されていく。

短編アニメーション「青い羽みつけた!」

配信情報

dアニメストアほかにて配信

スタッフ

原作:青い羽みつけた!(Noovo Inc. / PIE International)

企画:Noovo Inc.

監督・プロデューサー:宇田英男(Noovo Inc.代表取締役)

脚本:箕崎准

音楽:大原ゆい子、多ヶ谷樹

アニメーション制作:Noovo Inc. / pH studio Inc.

製作:青い羽みつけた!製作委員会

キャスト

はやと:森なな子

ひな:遠藤璃菜

カラス:杉田智和

ツミ:阪口大助

フクロウ:綿貫竜之介

オオルリ:木村良平

ママ:恒松あゆみ