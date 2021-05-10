TVアニメ「RE-MAIN（リメイン）」が、7月3日にテレビ朝日系「NUMAnimation」枠にて放送開始。併せて新キービジュアル、追加キャストが公開された。
曙學館高等科水球部のエース・百崎陸役を内田雄馬、皆を優しく見守る“お母さん”的存在である垣花慶太役を八代拓、陽気でいつもニコニコしている渡久地光輝役を宮里駿が演じる。また新キービジュアルには、山南高校水球部の部員たち7人がプールに集まる姿が描かれた。
「RE-MAIN」は水球を題材にしたオリジナルアニメ。「TIGER & BUNNY」などの脚本を手がけた西田征史が原作・総監督・シリーズ構成・全話脚本・音響監督を務め、MAPPAが制作を担当する。
オリジナルTVアニメ「RE-MAIN（リメイン）」
2021年7月3日（土）よりテレビ朝日系「NUMAnimation」枠にて毎週土曜25:30～
スタッフ
原作：西田征史・バンダイナムコアーツ・MAPPA
総監督・シリーズ構成・脚本・音響監督：西田征史
監督：松田清
キャラクター原案：付藤加青浬
キャラクターデザイン：田中志穂
音楽：うたたね歌菜（TaWaRa）
制作：MAPPA
キャスト
清水みなと：上村祐翔
岡栄太郎：西山宏太朗
城島譲：木村昴
網浜秀吾：斉藤壮馬
江尻武一：古川慎
猪俣ババヤロ豊：畠中祐
牛窓善晴：廣瀬大介
川窪ちぬ：Lynn
百崎陸：内田雄馬
垣花慶太：八代拓
渡久地光輝：宮里駿
(c)RE-MAIN Project