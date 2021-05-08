「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 後編 Paladin; Agateram」の公開を記念したキャスト登壇イベントが開催される。

5月15日に公開予定の「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 後編 Paladin; Agateram」。イベントにはベディヴィエール役の宮野真守、藤丸立香役の島崎信長、獅子王役の川澄綾子、ガウェイン役の水島大宙、モードレッド役の沢城みゆき、ランスロット役の置鮎龍太郎、トリスタン役の内山昂輝、アグラヴェイン役の安元洋貴が登壇する。開催日・参加方法などの詳細は追って伝えられる。

「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 後編 Paladin; Agateram」公開記念キャストイベント

登壇：宮野真守、島崎信長、川澄綾子、水島大宙、沢城みゆき、置鮎龍太郎、内山昂輝、安元洋貴

「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 後編 Paladin; Agateram」

2021年5月15日（土）公開

スタッフ

原作：奈須きのこ／TYPE-MOON

リードキャラクターデザイナー：武内崇

監督：荒井和人

構成：小太刀右京

脚本：小太刀右京、荒井和人

キャラクターデザイン：細居美恵子、黄瀬和哉、温泉中也

サブキャラクターデザイン：乘田拓茂、山本彩、原由知

総作画監督：椛島洋介

音楽：芳賀敬太、深澤秀行

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：Production I.G

キャスト

ベディヴィエール：宮野真守

藤丸立香：島崎信長

マシュ・キリエライト：高橋李依

レオナルド・ダ・ヴィンチ：坂本真綾

獅子王：川澄綾子

ガウェイン：水島大宙

モードレッド：沢城みゆき

ランスロット：置鮎龍太郎

トリスタン：内山昂輝

アグラヴェイン：安元洋貴

オジマンディアス：子安武人

ニトクリス：田中美海

玄奘三蔵：小松未可子

呪腕のハサン：稲田徹

静謐のハサン：千本木彩花

ロマニ・アーキマン：鈴村健一

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

(c)TYPE-MOON / FGO6 ANIME PROJECT