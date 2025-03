「感銘を受ける」の意味とは？　類語や言い換え・英語表現も解説

「感銘を受ける」はどのような場合に使用するべきか知っていますか? 使ったことがあるとしても、正しい使い方ができているのか不安になることはありませんか?

自分が感動した時に「感銘を受ける」と言いますが、特にビジネスで使用する際には正しい使い方をすることが求められます。

この記事で意味や使い方をチェックしていきましょう。

「感銘を受ける」の意味

感動したことを伝える表現

「感銘」の「感」からは「感情」や「感じる」といった言葉が連想されます。「銘」は座右の銘などから分かるように「特に優れたもの」という意味を持っています。

つまり、感銘を受ける(かんめいをうける)とは、心に深く刻まれるような強い感動を抱くことを表す慣用的な表現です。そのため、人生における選択や考えに変化をもたらしたほど感動した際に用いられるため、いい響きのある言葉として使用されます。

「感銘を受ける」の使い方

「感銘を受ける」は深く感動した際に用いる言葉であるため、小さなことや少しの感動では使用しません。

文章や改まった会話で用いる、やや硬い表現なのでビジネスや面接などで使用されることが予想されます。特にフォーマルな場で使用することが多いでしょう。

また、「感銘を深く受ける」、「強く感銘を受ける」のような部分修飾や、「感銘をお受けになる」のような敬語化も可能です。

加えて、「感銘」の後に「受ける」という言葉が必ずくるとは限りません。「感銘する」や「感銘を覚える」「感銘を与える」といった表現も可能です。

「感銘を受ける」は、前段にくる部分が、その感銘を生じさせる物事となります。例えば、「偉人の言葉に感銘を受ける」などです。

感銘を生じさせる物事は他者の言動や思想、作品であることが多く、自分自身の行為や自然の風景などに心動かされる場合には「感銘を受ける」は用いにくいとされています。

ビジネスでの正しい使い方

「感心しました」は目上の人が部下などに使う言葉

「感銘を受ける」と似た意味の言葉で「感心しました」という言葉があります。これも「深く感動する」という意味を持ちますが、目上の人が部下などに向かって使う言葉であるため、注意が必要です。

目上の人に使う時は「感銘を受けました」など敬語化して使う

目上の人の話や行動に感動し、強く心が動かされた場合には「感銘を受けました」という表現を使用しましょう。

面接やESでは使い方に注意

また、就職活動の際に志望する会社の事業内容や理念に対して「感銘を受けました」と伝える学生が多いですが、きれいにまとめすぎた印象を与えてしまうことも。面接官からすると、その人らしさが見えてこないと思われる可能性もあります。

使用する場合は何に対してどのように感銘をうけたのか、具体的に示すようにしましょう。加えて、面接やES(エントリーシート)で「感銘を受ける」を多用することはあまりおすすめできません。自分が特に伝えたい内容に対して使用するように心掛けましょう。

また、「感銘を受けた」物事に対して、相手が深く掘り下げて質問してくることがあるため、きちんとエピソードやその結果を伝えられるように準備をしておくと良いでしょう。

「感銘を受ける」の使用例と注意点

それでは、ビジネスシーンではどのように「感銘を受ける」という言葉を使用すればいいのか例文でチェックしていきましょう。

例文

・恩師の言葉に感銘を受けた。

身近な存在である先生の言葉に対して感銘を受けるほどの衝撃があったと伝えることは、相手に「よく話を聞き、その内容を大切にしてくれる人物」という印象を与えます。

例文

・マザーテレサの言葉に感銘を受けて、自身の生き方が変わった。

偉人の言葉によって生き方が変わるほどの衝撃を受けたということは、相手に「成功をおさめたり、何かを成し遂げたりした人をよく見て、それを模範にできる人物」という印象を与えます。

どちらも「誰の」「何に対して」感銘を受けたのか具体的に示しているため、分かりやすい表現になっています。

この文章に合わせてあなたが「どのような行動に移し」「どのような結果になった」など体験談と合わせることで伝えている物事の深みが増すことでしょう。

使用する際の注意点

前述の通り、「感銘」の後には「感銘を覚える」「感銘を味わう」といった言葉を付けることができます。その中で、「感銘に見舞われる」という表現もできますが、使用には注意が必要です。

なぜなら、「見舞われる」は、「好ましくない状況に遭遇する」という意味を含むからです。つまり、「感銘に見舞われる」は、感動的ではありますが、非常に悲しい物事に遭遇することを指しています。

「感銘を受ける」の言い換え・対義語・英語表現

「感銘を受ける」の言い換えの表現や対義語などについても見ていきましょう。

言い換え

多く使われる言い換え表現は「心を打たれる」や「胸を打たれる」「胸に響く」などです。

「心を打たれる」は「ある物事から強い感動を受けること」、「胸を打たれる」は「強く感動させられること」、「胸に響く」は「人の言動に心揺り動かされること」という意味を持ちます。

「感銘」の類義語には「感慨」「感心」「感嘆」が挙げられます。「感慨」は「物事に感じてしみじみとした気持ちになること」、「感心」は「心に深く感ずること」、「感嘆」は「感心してほめたたえること」という意味を持ちます。

「感動」と「脱帽」と「感銘」の違い

改めて「感銘」の意味を確認してみましょう。

「感銘」は、「忘れられないほど深く感動し心に印象付けられること」という意味です。対して「感動」は、「素晴らしいものに接し、強い印象を受けて心動かされること」という意味を持ちます。

どちらも同じような意味であると感じますが、「感動」よりも「感銘」の方が強い想いを表しています。また、目上の人の直接的な言動に対して使用する際に「感動いたしました」というと軽く感じる人もいるので気を付けましょう。

次に「脱帽」という言葉を見ていきましょう。意味は、「相手が自分よりも上だと認めて、降参の気持ちを表すこと」や「帽子を脱ぐことによって、その人に対しての敬意を表すこと」です。

「脱帽した」という表現を耳にすると「感銘を受ける」と同様に強く感動し、驚くほど心を動かされたと捉えがちですが、正しくはありません。意味から分かるように、同等か目下の人に対して使用する言葉であり、決して目上の人に対しては使用してはいけません。

対義語

「感銘を受ける」の対義語として、「無感動」や「無感心」「失望」「幻滅」が挙げられます。

「無感動」は、「心が動かされない」という意味を持ちます。ドラマや映画などを視聴しても何も感じなかった場合などに使用できます。「無感心」は、「全く感心がないこと」という意味です。「失望」は、「期待外れでがっかりすること」という意味を持ちます。

どれも相手の言動に対して使用することができます。また、「幻滅」は、「憧れが現実とは異なりがっかりすること」という意味です。偉人や尊敬していた人に対して使用できます。

英語に言い換える

「~に感銘を受ける」は、英語では「be impressed with ~」、「be impressed by ~」、「be moved by ~」、「be touched by ~」などと訳します。例文は以下です。

例文として、

・They left a deep impression on me.の(私は彼らに感銘を受けた)や ・I was deeply impressed with those words.の(その言葉に感銘を受けた)

が挙げられます。

英語になったからといって意味や使い方が異なることはありません。日本語と同様に「深く感動を受けて印象に残った物事」に対して使用するようにしましょう。

深く刻まれるような感動を受けたことを伝えよう

「感銘を受ける」を正しく使用することで自分の感動がしっかりと相手に伝わるはずです。

また、具体的な体験を交えながら話すことでより鮮明に感動が伝わるでしょう。特にビジネスで使用する際は目上の人に失礼のないよう、気を付けてください。

あなたを知ってもらうためにも「感銘を受ける」を他の言葉と使い分けながら上手に活用していきましょうね。

