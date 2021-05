APPLE VINEGAR、2021年大賞ラブリーサマーちゃんと後藤正文の対談公開

第4回APPLE VINEGAR -Music Award-の大賞受賞者のラブリーサマーちゃんと後藤正文の対談が、特設サイトにて公開された。



後藤正文が2018年に設立した、新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈られる作品賞「APPLE VINEGAR -Music Award-」。第4回目となる今年は『Boston Bag』(BIM)と『THE THIRD SUMMER OF LOVE』(ラブリーサマーちゃん)の2作品が大賞を受賞。今回公開されたラブリーサマーちゃんと後藤正文の対談は、作品作り・向きあい方を始め、音楽談義に花が咲いた内容になっている。



関連記事:Gotchが語るシーンの越境から手に入れたもの、音楽を未来につなぐためのトライアル



また、5月9日には、後藤がナビゲーターを務めるJ-WAVE『TOPPAN INNOVATION WORLD ERA』のゲストにラブリーサマーちゃんを迎えたインタビューをオンエアする。





<公開情報>



「第4回APPLE VINEGAR –Music Award- 2021」

ノミネート10作品及び大賞・特別賞作品



【大賞】

『Boston Bag』 BIM

『THE THIRD SUMMER OF LOVE』 ラブリーサマーちゃん



【特別賞】

『おさきにどうぞ』 田中ヤコブ



・ノミネート作品

『BLANKBEATTAPE』 Green Assassin Dollar

『Boston Bag』BIM

『LiFE』LEX

『MY GENERATION』ゆうらん船

『oar』角銅真実

『OOTD』ASOBOiSM

『Passport & Garcon』Moment Joon

『THE THIRD SUMMER OF LOVE』ラブリーサマーちゃん

『YES』 jan and naomi

『おさきにどうぞ』 田中ヤコブ

(※Album Titleアルファベット順)



APPLE VINEGAR -Music Award-2021選考委員

・後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)

・ヒダカトオル(THE STARBEMS/GALLOW)

・福岡晃子 (チャットモンチー済/イベントスペースOLUYO社長)

・三原勇希 (タレント)

・Licaxxx



APPLE VINEGAR -Music Award-:http://www.applevinegaraward.com