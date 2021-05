6月19、20日に東京・渋谷エリアで行われるやついいちろう(エレキコミック)主催のサーキットイベント「YATSUI FESTIVAL! 2021」の出演者第2弾が発表された。

このたび出演がアナウンスされたのはAppare!、add、大阪☆春夏秋冬、小山田壮平、gato、川崎鷹也、クマリデパート、私立恵比寿中学、シャニムニ=パレード、#ジューロック、空きっ腹に酒、SWALLOW、chuLa、堂島孝平、DOTAMA、どんぐりず、ナナランド、なんキニ!、爆乳ヤンキー、#PANnana -パンダの指は実は7本ある。-、ヒルネ逃避行、藤川千愛、BenjaminJasmine、まねきケチャ、meme tokyo.、里星来、リルネード、ワッツ◎さーくるら計46組。現段階の日割りも公開され、Kaede(Negicco)は新潟、里星来は東京、#ジューロック、シャニムニ=パレード、chuLa、ワッツ◎さーくる、#PANnana -パンダの指は実は7本ある。-は愛知からそれぞれオンラインで参加することが明らかとなった。

なお「YATSUI FESTIVAL!」開催にあたり、ライブ配信費用をはじめとした資金を募るクラウドファンディングを実施中。支援者への新たなリターンも追加されたのでチェックしておこう。イープラスでは5月10日23:59まで会場観覧チケットの第1次先行抽選予約を受け付けている。

やついいちろう コメント

第二弾アーティスト46組が発表になりました!

これで総勢76組です。もう凄い楽しいフェスになるのは確定ですね。



現在やついフェスはお客さんを入れての開催のために全力で進んでいます。

有観客でのフェスの中止を余儀なくされた時のキャンセル料は全てこちら持ちになるなどやろうとする時にマイナスな事が多過ぎて今まで様子を見ていました。



が、チケット発売も開始します。



それは未来に良い絵が描けないニュースが多い中、それでも「楽しさ」を作り続けていきたいからです。



お陰様でVIPチケットは一次抽選の段階でもう残りわずかになっているそうです。

しっかり対策をして安全に開催するつもりなので少ない人数に制限しています。お早めにチケットも購入して楽しみに待ってくださいね!



どう転んでも無料オンラインフェスとしては開催するので中止になる事は絶対にありません。

そんな事で不確定要素しかない現在、ちょっと大きめの負債をやっつけるためにクラウドファンディングで支援を集めています!

町内のお祭りをみんなで運営する気持ちで支援して頂けると助かります。新しいリターン品も追加されたので一度チェックしてください。



6月19日20日は最高の2日間になるでしょう!

お楽しみに!!!!

YATSUI FESTIVAL! 2021

2021年6月19日(土)東京都 TSUTAYA O-EAST / TSUTAYA O-WEST / TSUTAYA O-nest / TSUTAYA O-Crest / 渋谷duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / ほか

<出演者>

DJやついいちろう / アップアップガールズ(仮) / エレ片 / 大阪☆春夏秋冬 / 小山田壮平 / gato / 神谷明 / Calmera / 川崎鷹也 / 奇妙礼太郎(BAND SET) / ゲッターズ飯田 / GOING UNDER GROUND / Cody・Lee(李) / 渋さ知らズ特別編 / 私立恵比寿中学 / 空きっ腹に酒 / SWALLOW / 曽我部恵一 / TAIGA / でんぱ組.inc / 堂島孝平 / 飛石連休 / どんぐりず / 脳みそ夫 / Hi-Hi / ぱいぱいでか美 / 爆乳ヤンキー / ばってん少女隊 / #ババババンビ / 春とヒコーキ / PIGGS / 藤川千愛 / BenjaminJasmine / ぽんぽこ / meme tokyo. / 吉田豪 / 里星来 / れいちも / ワンダフルボーイズ / and more



2021年6月20日(日)東京都 TSUTAYA O-EAST / TSUTAYA O-WEST / TSUTAYA O-nest / TSUTAYA O-Crest / 渋谷duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / ほか

<出演者>

DJやついいちろう / 阿佐ヶ谷姉妹 / Appare! / add / illiomote / エレ片 / エレ片劇団 / 小沢一敬(スピードワゴン) / オジンオズボーン / 怪奇!YesどんぐりRPG / Kaede(Negicco) / Calmera / 吉川友 / 奇妙礼太郎 / キュウ / クマリデパート / ゲッターズ飯田 / 紺野ぶるま / ザ・ギース / THE ティバ / 佐藤千亜妃 / サニーデイ・サービス / シャニムニ=パレード / #ジューロック / しりあがり寿 / chuLa / 堂島孝平 / DOTAMA / ナナランド / なんキニ! / ぱいぱいでか美 / ハマカーン / PARADISES / #PANnana -パンダの指は実は7本ある。- / ヒルネ逃避行 / マキタスポーツ / まねきケチャ / ママタルト / 眉村ちあき / 宮沢章夫 / ラブレターズ / リルネード / れいちも / ワッツ◎さーくる / and more