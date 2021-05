なりすレコードを主宰する平澤直孝にゆかりの深いアーティストが参加した2枚のコンピレーションライブアルバム「Sense of Life」が5月14日に同時発売される。

近年は精力的にアイドル作品などを手がけ、生粋の音楽ギークとして知られる平澤だが、今年に入り持病が悪化し、健康状態が危険な状況に。コンピレーションアルバムは、ayU tokiOこと猪爪東風とアイドル / シンガーソングライターの加納エミリによる声かけの元、平澤の生活救済を目的として制作された。

アルバムはなりすレコード所縁のアイドルが多数参加した“IDOLS side”と、曽我部恵一や柴田聡子など平澤を慕うミュージシャンが名を連ねた“MUSICIANS side”の2作品で、初出の楽曲も数多く収録。“IDOLS side”のディレクションや音源のミックスは加納が担当し、“MUSICIANS side”のミックスには声がけ人の猪爪のほか、カメラ=万年筆の佐藤望も参加した。

また2作品のライブレコーディングのほとんどは、平澤の声かけによるドネーションCDによりコロナ禍の経営危機を脱したライブハウス・神保町 試聴室で行われた。アートディレクションはなりす作品のアートワークではおなじみのMATERIALが担当。メインビジュアルの制作には浮舌大輔、onnacodomoが参加しており、平澤への愛情がこもった作品となっている。

2作品は通販特設サイトのほか、なりすレコード作品との縁が深い数店舗限定で販売され、売り上げは製造費用を差し引いた全額が平澤に贈られる。

V.A.「Sense of Life(Idols Side)」収録曲 / アーティスト

01. ごめんね / 加納エミリ

02. TAXI! / 一色萌

03. ネズミの生活 / SAKA-SAMA

04. 八合目にゃまだ早い / 3776

05. トムテ / RYUTist(※初出)

06. マジカル恋愛体質 / WAYWAVE

07. さくら / 広瀬愛菜(※初出)

08. A Hungry Girl / カノサレ

09. Ivory song / なんちゃらアイドル

10. 夏の夢 / 小日向由衣

V.A.「Sense of Life(Musicians Side)」収録曲 / アーティスト

01. 港の見える街 / conte

02. 犬にしても / ayU tokiO

03. ヘンな果実 / 曽我部恵一(※初出)

04. fruit basket / SaToA

05. 佛陀えるユニバー / 金野篤(※初出)

06. 体は大事に / 柴田聡子(※初出)

07. Study 2 : Samba 1 / MATERIAL(※初出)

08. 「おばさん。こいつの事嫌いなの?もしそうなら俺がもらってっちゃうよ?」/ 恋のパイナップル(※初出)

09. GOD CAN CRUSH ME. / 鈴木祥子(※初出)

10. こころは気紛れ(オフ・コース)/ Spoonful of Lovin'

11. HAWAII~どこか遠くへ(メドレー)/ 関美彦 feat.ルカタマ

12. What-if Box / テンテンコ(※初出)

13. 朝になれ(Acoustic ver) / 加納エミリ

14. ひとめぐり / 吉田哲人と長谷泰宏