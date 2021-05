YOASOBIの『夜に駆ける』「THE FIRST TAKE」映像がついに1億回再生突破【動画】

人気YouTubeチャンネル「THE HOME TAKE」の、YOASOBIのヒット曲『夜に駆ける』の映像が1億再生を突破した。



「THE FIRST TAKE」は、チャンネル登録者が435万人を突破し、総再生回数が10億7000回超、世界222カ国から視聴されている、アーティストの一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。



YOASOBIの『夜に駆ける』は、2020年5月15日に公開。本映像は、YOASOBIがメディアに初登場しパフォーマンスを披露した貴重な映像だ。また、アーティストの自宅やプライベートスタジオから一発撮りで届ける、緊急事態宣言のさなかに誕生した「THE HOME TAKE」シリーズの動画となっている。



ミュージックビデオではない音楽コンテンツがYouTubeで1億回再生を突破するのは異例の記録で、「THE FIRST TAKE」としてはDISH//(北村匠海)『猫』、LiSA『紅蓮華』に次ぐ3作目の1億回再生突破作品となる。



「THE FIRST TAKE」にこれまで出演したアーティストは85組で披露された楽曲は145曲(5/7時点)。今後も様々なアーティストが登場し、コンテンツは随時更新されていく予定だ。







