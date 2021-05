AK-69、ちゃんみなら参加の最新アルバム詳細発表&先行トラック公開

AK-69が、2021年6月9日にリリースする最新アルバム『The Race』の詳細情報が公開された。



最新アルバムは、人生のレースを疾走する車=AK-69をテーマにした一枚。参加アーティストは、盟友TOKONA-Xが残した名盤『トウカイXテイオー』収録の「They Want T-X -Intro-」をDJ RYOWがリメイクし、そこにヤングトウカイテイオーこと¥ellow Bucksをフィーチャーした先行トラック「Im the shit」の¥ellow Bucksのほか、ANARCHY、ちゃんみな、RIEHATA、Bleecker Chrome、SALUの6組。マイクを握り始めて25年というアニバーサリーイヤーとなるAK-69の元に、超豪華アーティストが集結となった。



また、初回盤のDVDには最新トラック「Im the shit feat. ellow Bucks」のほか、「B-Boy Stance feat. IO」、「もしよければ」など前作『LIVE : live』からのMVや「Im the shit feat. ellow Bucks」のMV撮影現場、また最新ビジュアルの撮影現場のメイキング映像が収録される。





<リリース情報>







AK-69

最新アルバム『The Race』



発売日:2021年6月9日(水)

【通常盤(CDのみ)】価格:2970円(税込)

初回盤(CD+DVD):価格:4070円(税込)

=CD収録内容=

1. Checkered flag

2. Pit Road feat. ANARCHY

3. You cant tell me nothing

4. Racin feat. ちゃんみな

5. Its not a game

6. Thirsty feat. RIEHATA

7. PPAP

8. Im the shit feat. ellow Bucks

9. Next to you feat. Bleecker Chrome

10. Victory Lap feat. SALU



=初回盤DVD収録内容=

Im the shit feat. ellow Bucks (MV)

LIVE : live (MV)

B-Boy Stance feat. IO (MV)

もしよければ (MV)

Ha? (MV)

Making Movie ”「Im the shit feat. ellow Bucks」MV”

Making Movie ”Visual Shooting”



Official HP:https://ak-69.jp/