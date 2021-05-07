AK-69、ちゃんみなら参加の最新アルバム詳細発表&先行トラック公開

AK-69が、2021年6月9日にリリースする最新アルバム『The Race』の詳細情報が公開された。
最新アルバムは、人生のレースを疾走する車＝AK-69をテーマにした一枚。参加アーティストは、盟友TOKONA-Xが残した名盤『トウカイXテイオー』収録の「They Want T-X -Intro-」をDJ RYOWがリメイクし、そこにヤングトウカイテイオーこと¥ellow Bucksをフィーチャーした先行トラック「Im the shit」の¥ellow Bucksのほか、ANARCHY、ちゃんみな、RIEHATA、Bleecker Chrome、SALUの6組。マイクを握り始めて25年というアニバーサリーイヤーとなるAK-69の元に、超豪華アーティストが集結となった。
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また、初回盤のDVDには最新トラック「Im the shit feat. ellow Bucks」のほか、「B-Boy Stance feat. IO」、「もしよければ」など前作『LIVE : live』からのMVや「Im the shit feat. ellow Bucks」のMV撮影現場、また最新ビジュアルの撮影現場のメイキング映像が収録される。
＜リリース情報＞
AK-69
最新アルバム『The Race』
発売日：2021年6月9日（水）
【通常盤（CDのみ）】価格：2970円（税込）
初回盤(CD+DVD)：価格：4070円（税込）
＝CD収録内容＝
1. Checkered flag
2. Pit Road feat. ANARCHY
3. You cant tell me nothing
4. Racin feat. ちゃんみな
5. Its not a game
6. Thirsty feat. RIEHATA
7. PPAP
8. Im the shit feat. ellow Bucks
9. Next to you feat. Bleecker Chrome
10. Victory Lap feat. SALU
＝初回盤DVD収録内容＝
Im the shit feat. ellow Bucks (MV)
LIVE : live (MV)
B-Boy Stance feat. IO (MV)
もしよければ (MV)
Ha? (MV)
Making Movie ”「Im the shit feat. ellow Bucks」MV”
Making Movie ”Visual Shooting”
Official HP：https://ak-69.jp/
AK-69が、2021年6月9日にリリースする最新アルバム『The Race』の詳細情報が公開された。