BiSH、BOYS AND MENら出演　日比谷野音で「EJ MUSIC DAYS 2021」開催

2021年7月10日、 11日の2日間、日比谷野外大音楽堂にてライブイベント「EJ MUSIC DAYS 2021 in 日比谷野音~夢を追う者たちへ~」が開催される。



本公演は東京オリンピック・パラリンピック開催直前、世代や国籍を超えて”夢を追う”世界のアスリートたちへエールをおくる、音楽とスポーツマンシップの共振をテーマにしたフェス形式のライブイベント。 公演タイトルにもあるEJはEntertainment Japanの略で、日本のエンターテインメントを世界に向けて発信する役割を果たし、 また海外の方が日本のエンターテインメントを楽しむランドマーク的なイベントでありたいという思いが込められている。



今回、 世の中を覆う閉塞感を吹き飛ばす豪華アーティストが日本の音楽のメインステージでもある日比谷野外大音楽堂に一挙集結。7月10日の公演は、メインアクトとして男女混成ダンスボーカルグループのlol、デビュー10周年イヤーのBOYS AND MENらが登場。7月11日公演は、アイドル事務所「WACK」のスペシャルDAYとし、BiSH、BiS、EMPiREの3組が登場する予定。





<公演情報>



「EJ MUSIC DAYS 2021 in 日比谷野音~夢を追う者たちへ~」



2021年7月10日(土)、 11日(日)日比谷野外大音楽堂

・出演者

2021年7月10日(土)BOYS AND MEN、 lolほか

2021年7月11日(日)BiSH、 BiS、 EMPiRE

・チケット情報

5月20日(木)正午:チケットぴあ先行

チケット購入URL:https://w.pia.jp/t/ejmusicdays21-t/

(Pコード:196-346)

※一般販売は6月中旬を予定

料金:8300円(税込)

※指定席

※お1人様1公演2枚まで購入可

※未就学児童入場不可

※車いす席をご希望の方はキョードー東京へお問合せください。

※ご応募に際しては、 公式サイト掲載「ご購入に際してのお願い」をご一読いただき、 特に感染症対策の注意事項をご同意の上でお申し込みください。 なお、 10日公演については、 オンライン配信を予定しており、 詳細確定次第、 後日告知します。



公式サイト:https://ejmd2021.com