[Alexandros]が語る、狂気の渇望とドロスがバンドである理由

新ドラマー・リアド偉武の加入後初となるシングル「閃光」をリリースした[Alexandros]。



同曲は映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の主題歌。ガンダムの壮大な世界観と濃密なギターロックが融合した一曲に仕上がっている。メンバー全員インタビューでバンドの「今」を語ってもらった。



―リアドさんは正式に加入を打診された時はどんな気持ちでしたか?



リアド偉武(Dr:以下、リアド):ついにというか、正直嬉しかったです。自分としてはサポートという立場で2年間、自分の全てをこのバンドにつぎ込んで来てたので、メンバーとして迎え入れるという風に言われた時には、ホッとしましたし、嬉しかったです。



―バンドとしてはサポートのままという選択肢はなく?



川上洋平(Vo, Gt:以下、洋平):それはないです。ドラムは絶対に入れたかったですね。



―前任のサトヤスさん(庄村聡泰)の勇退とバンド10周年が終わって一段落するのかなぁと思っていたら、新メンバー加入と新曲リリース。いい意味でノンストップだなぁと。



川上:ただ長かったですよ。サトヤスが叩かなくなったのはほぼ二年前ですけど、サトヤスが辞めたセレモニーをこの前やっただけだから。公式には在籍してましたけど。その間もリアド以外にもドラムどうしようかって、色々と打診も考えてたし。だから様々なことを経てのリアドなんですよ。むしろここに来るまで時間がかかったっていう感覚ですね。



磯部寛之(Ba:以下、磯部):ずっとサポートで叩いてもらってて、俺らが一方的にオファーっていう感じじゃないですから。なんか相思相愛みたいなところなんで。一方通行じゃリアドにもどうしようみたいなのもあると思うし。ミュージシャン同士としても惹かれ合った自然な結果です。



白井眞輝(Gt:以下、白井):結構長い間一緒に音を出してたんで、今さら音に関してどうこうのはなかったです。入るにあたって人としての信頼、音に対しての信頼もあったんで。



―長い同棲生活が終わってようやく婚姻届出したみたいな?



川上:そうそう(笑)。



白井:前の離婚届がなかなか受理されなかったので。



川上:リコカツがね(笑)。



―そういう冗談が言えるのもサトヤスさんの絆の深さですよね。普通のバンドだったらそんなこと冗談でも言えない。



磯部:サトヤスも自分で言ってましたけど、こんなことある?って。前任のドラムと、サポートやってて今度入ってくるリアドが二人で仲良く話してて、こんな平和なメンバーチェンジあるか?って本人が言ってたぐらい。幕張の時も、サトヤス含めて5人で和気あいあいとしてて。



川上:うちらの中では自然なことです。やっぱり良いものを作るってことを俺は追求したいんですよ。そのためにリアドが必要だと思ったし。そこはタイミングだったり何だったりっていうのもあって、全員を納得させることはたぶん難しいだろうけど、最良のタイミングが今回だったと思ってます。最高のバンドを作る、最高の曲を作る、最高のライブをやるためだけにやるんで。それ以外のことはどうでもいいんです。申し訳ないけど。





ベストを追い求めたい



―日本だと、やってる音楽とか作ってる楽曲のクオリティよりも、バンドの持つ物語に寄り添ってバンドを好きでいてくれる場合が多いですよね。



川上:日本って本当にそうですよ。僕は正直好きじゃない文化なんですけど、そこは個人的な話で、全く否定するつもりはないです。なぜならそういう国でそういう環境だから。例えば今回の新曲はガンダム(『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』)の主題歌ですが、それに対して批判的な意見もあるわけです。ガンダムへの思い入れが強い方もたくさんいるので。ただ、俺たちもこの曲を作るにあたって必死でぶつかって、ようやく完成させた。その経緯を知らず、曲も聴かずにただ単に批判するってどうなんだって思うけど、俺たちはロックバンドなのでそれについて多く語るつもりはない。だからリアドの加入に関しても、「リアドがバンドに入りました。最高の仲間です。いい曲作ります!」って伝えた方が一番いいと思ったわけです。



ー今ってバンド不遇の時代と言われてますよね。グラミー賞でもバンドのノミネートはぐっと減りました。バンドの価値を伝えるのも難しい。パソコン一つで曲ができるし、なんならその方がコスパもいいし。実はすごく難しいチャレンジなのかなと思うんですが……。



川上:僕としてはチャレンジしているつもりはなくて。バンド業界を盛り上げようとか、ロック業界を盛り上げようという気はさらさらないし。ただ俺はバンドというフォーマットが個人的に好きなだけで。曲を作るときにパソコン使ったりもするし。もしかしたらあんまり他の人達と変わらないのかもしれないです。あとは、実はそこまでバンドに固執してないんですよね。飽きたり、メンバーに嫌気がさしたりしたら解散するかもしれないし、俺が抜けるかもしれないし。それは普通に思います。昔から言ってますけど。



―完全な実力主義?



川上:実力主義というか、ベストを追い求めたいんですよ。「コイツもういいアレンジしねーな」ってなったら一緒にやっても意味ないし。それは俺も同じ。「いい曲作んねーな」って思われたらクビになるだろうし。こういう言い方をすると冷たいですけど、仲良しこよしとか、情とかで作るものじゃないと思うんですよ。そういうもので作る美しさもあるかもしれないけど、俺はそれは全く興味ないです。10代の時に、切磋琢磨して良いものを、本当刺激的でカッコいいものを目指して作りたいよねって思ってた人達だから。それを仕事として今やってるんだからピュアに追求しようよって話なだけです。それがもう無理だってなったら、バンドにはこだわらないし。そこでロックをなんとかしなきゃとかは全く思わないです。ただ、幸運なことにメンバーにすごく熱量と才能を感じるから俺はいいなと思ってこのバンドをやってます。



磯部:俺の場合は、もともとベースも大して弾けないまま、洋平の曲がすげーと思ってこのバンドに入って。それは今も変わらないから、やってて本当に楽しいし。他のメンバーも、まーくん(白井)も、正式加入したリアドもすごく魅力を感じるから一緒にやってるし。そうじゃなくなったら、本当にダメだなって思いますね。そんな甘い世界じゃないし。バンドがガッチリしてたって、それで売れるか、認められるか、大きくなるかはまた別の話だったりする世界だから。でもまずバンド内で魅力を感じ合ってないと無理だと思います。俺個人に関しては、やっぱステージに立って、洋平の曲を洋平の横でベースで弾いて、コーラスして。ステージ立つのが本当に気持ちいいんですよ。そこがバンドをやっている最大の部分だと思います。



で、さっきの話に戻っちゃいますけど、俺らは「バンドの持つ物語」に乗っかっていくことはないです。本当に良いものを追求して作るってことだけだから。そこについて来るか来ないかはお客さん次第なんですけど。だからどんな風に言われようが、ただやるだけ。その上でステージに立ち続けることが自分にとって気持ちいいし。洋平の曲をやってる自分がカッコよくいられるって思うし、それがバンドたる所以だと思う。それがある限り俺は死んでも自分から辞める気はないです。



白井:改めてなんでバンドやってるんですか?って聞かれても、そんなこと考えてもみなかったって感じです(笑)。さっき言ってたグラミー賞でバンドのノミネートが少ないのは、トレンドもありますから。逆にバンド業界がすごく盛り上がっている時期を他の業界の人は同じように感じていたと思うし。巡って来るものだと思いますしね。トレンドって抗えないけど、変えてはいけると思うんですよ。その雰囲気に抗うのは難しいのかもしれないけど、それを受けてどう作るかがその時々の音楽を作る人の課題というか、気持ちを動かすものだと思うので。今グラミーでバンドがいないのは、そんなに悲観することでもないのかな。そういう外的要因を全て受け入れて作るものなので音楽って。そこに対してどう思うかじゃないですか? 反骨精神を出すのか、取り入れるっていう気持ちを出すのか、だと思っています。





リアドから見た[Alexandros]というバンドの実像



―リアドさんは[Alexandros]というバンドをどう捉えていて、今後何を期待しますか?



リアド:このバンドに入って最初にドラムを叩かせてもらった時に驚いたのが、ライブでクリックを聴かないで演奏する曲が多いことなんです。クリック云々の話だけではなく、基本的に気持ち重視で、演奏がすごい流動的で、その時々で正解があって、それを厳しく追い求めているんですよね。毎回演奏が違うんだけど、それはなあなあに違うんじゃなくて、ちゃんと毎回正解があるんです。そこをみんなで追い求めていたのが、すごく印象に残っています。そういう風にやっているバンドって今少ないと思うんですよね。でも逆にこのバンドのそういう部分が自分にはすごく魅力的に映って、難しいですけど、やってて楽しいです。



―クリックを使った方が演奏は安定する気がするのですが、なぜ使わないのですか?



川上:なぜクリックを使わない方がいいかって言うと、楽しいから。じゃあなぜ楽しいかって言うと、正解がないから。リズムでいうとドラムのリアドが正解なのかって言うとそうじゃないんですよ。メンバーの中にそれぞれあるリズム感っていうのがあって。Aメロはこのテンポでいって、Bメロでちょっと落ち着いてサビでドーンみたいのは、クリックに合わせるとできないんですよね。別にやろうと思えばできるんですけど、遅くなったり、若干速くなったりする美しさを知ってるんで。感情だって同じです。怒ったらワーッてなるけど、落ち着いたら自然とリラックスする。曲もプレイヤーの自然な感情やテンポに合わせたほうがより有機的になるので。そこを機械的なものに合わせに行くと、大事な自分のリズム感を出す気持ち良さ、楽しさが半減するんですよね。しかも自分の中のリズムと、他人であるメンバーと合った時の気持ち良さがものすごくあって。さらにそれがお客さんに伝わった時の気持ち良さもある。これめっちゃ生のオーガニックなことだと思うんです。感情だけで繋がっているし、音を楽しめてるってことだから。







磯部:バンドの楽しみってまさにそこなんですよね。そもそもなんで俺がバンドに感動を覚えたかって言うと、バンド経験のない俺が[Champagne]に加入して、小さいスタジオで自分達の機材でもないけど、バーンって音を出した時に、ウォー!ってなったからなんです。それがバンドだと思うから。バンドが全てだとは思わないけど、なんでこのメンバーでバンドやってんの?って言えば、それが楽しいから、気持ちいいからで。ライブでは映像とか色々あるから、クリックを使うことはあるけど、でもクリックがないとできないなら、もう俺はバンドやってる意味ないと思います。



川上:だからめちゃめちゃリズム感って大事だと思ってるんですよ。ヴォーカリストは特に。僕はバンドのリズムって、ドラムが作ってると思ってなくて。ヴォーカルというか、曲を作ったやつが作ってると思ってる。だから演奏に関していうと、僕が一番うるさいと思うんですよ。だって我慢ならないんですもん。違う! ちょっと速い!ってなる。でもそこで、いい感じの俺の知らないリズムとかになってくると、「あ、これはこれでいいかも」とか、後から聴き直した時にいいかもって思ったりもする。そこが俺がソロにならない理由なのかもしれないです。





なんとなく伝わるっていうのが一番大事



―さて、新曲「閃光」は映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の主題歌ですよね。映画ありきの曲でもあるわけですが、どうでしたか。



川上:なんか楽しそうじゃんって思ったんで、挑ませていただきました。自分から出てくるのもあるし、他人からのオファーだったりがきっかけとかで曲が出てくるっていうのも全然あるので。バンドもそうなんですけど、何も目的もなしにスタジオに入って、チューニングしている時の音とか、手グセとかで出た音で、「あ! ちょっと今の絶対忘れないで。もう一回やって」って言って録音して、それが曲になったりとか多々あるんですよ。それと同じ感覚ですね。



―外的要因に影響されてしまうという意味で、コロナ禍で歌詞が書きにくかったりはしませんか?



川上:全然そんなことないですよ。ただいつも、歌詞は時間かかってますね。でも最近、歌詞は頭で考えて作るものではないと思ったんですよ。文章とか論文とかブログとか、それはちゃんと頭で考えなきゃいけないことだけど。頭で考えないのが音楽だと思うから。だから歌詞もそうであるべきだなと。文法的に明らかに変だなっていうのはなるべく避けてますけど。でも、なるべくピュアな、ぼんやりしたままでもいいかなと思いますし。なんとなく伝わるっていうのが一番大事だと思うんですよ。



―メンバー加入、シングルリリース…さてここから先の展開は?



川上:昨日もまさに何の意味もなくスタジオ入りました。とにかくリフができて、なんか曲作ろうって言って、ほぼ同時にスタジオに入って。それが楽しかった。メンバーも色々とアイデアを出してきて。で、これが時間かかるんですけど、また来週ぐらいに入って同じことをやってると思います。もうとにかく捏ねくり回して。今回は締め切りもタイアップとか全くないから、そういう感じで自由に曲を作っているんですけど、面白いですね。



白井:リアドが入ってきたから新しいスタートだとか特に思ってなかったんで、さっきも言った通り、一緒にやってる時間が長かったわけですし。ただ改めて4人で並んでインタビューとかをやってると、ついに入ったんだなって気持ちは強いですけどね。自分もそうなんですけど、人ってだんだんバンドに染まっていくんですよ。バンドマンって我が強いから、あんまり染まっていかないのかなって思ってたんですけど。庄村(サトヤス)もそうだったし、だんだん[Champagne]色、[Alexandros]色になっていく感じがありました。たぶんリアドもそうなっていくんだろうなって。そういうのが楽しみですよね。リアドの変化を楽しもうと思います(笑)。





リアドに期待すること



―ちなみに現状でのリアドさんのバンド内キャラは?



川上:いいヤツです。本当に。サトヤスとは真逆です。ただ、奥には狂気をはらんでいると思うので、そこをもっと出してほしいなっていうのはありますね。まぁそこはおいおいだと思うし。でも、それはリアドだけじゃなくて、ヒロとかまーくんにももっと出してほしいと思う。



―皆が同時に狂気の部分を出したらドロスがどうなるのかは興味深々です。



川上:それはまだやってないし、やんなきゃいけないと思う。切羽詰まることってもう難しいじゃないですか。どんどん成長していくんで。でもそこでどんだけ追い込めるか。もう死に物狂いで、寝なきゃいけないのに寝ないでっていう状況で音を出す。何もないです! もう空っぽですっていう状態で出すっていうのをやっぱメンバーはやるべきだと僕は思ったりするんで。そこがまだできてないと思うから。



―メンバー的にはどうですか?



磯部:体育会系だなと(笑)。バスケ部時代に疲れてヘトヘトになった時に、いかに運動するかって言われてました。今のも同じでしょうね。そうするとやっぱり成長するらしいんで(笑)。



川上:「いつになったら作品できんだよ」ってなって、すごく切羽詰まって「どうしよう」って、あれぐらいの感じを俺は出せるようにしておかないといけないと思うし。やっぱり狂気をはらむっていうのは大事だと思うんですよ。スレスレのところで闘う



―リアドさんは?



リアド:とにかく学ぶことが多くて。こんなこと言ったらまた真面目って言われると思うんですが。メンバー皆が教えてくれるんですよね、こうした方がいいとか。音楽に関しても他のことに関しても。だから自分はそれを吸収しようと今は頑張っています。



磯部:ほら。もういい人でしょ!



リアド:でも本当にそう思っていて。



―リアドさんの人生で最もヤバかった経験って何かありますか?



リアド:それで言うとこのバンドに入ったことだと思います。



磯部:ほらね(笑)!



リアド:(笑)真面目、それは良いことでもあれば悪いことでもあると思っていて。でも常に、ただその場にいようとせず、どんどん上を目指しているこのバンドに入った。自分はそこに自分の味を加えながら、一緒に上に行こうっていうことだけを考えてますね。また綺麗な話ですみません。



―一年後とかに、手が付けられなくなったリアドさんを見てみたいですね(笑)。



川上:別にリアドが悪くなる必要はなくて。それがリアドの良さだし。逆にそれでうちらがそうなっていくかもしれないし。一緒にやっていればまた面白いことが起こったりもするだろうし。ただ思うのは、本当に真剣にやってほしいなって。真剣に音楽は作るべきだと思う。もう死に物狂いで。



<INFORMATION>



「閃光」

[Alexandros]

ユニバーサルJ

発売中





〇完全生産限定盤(CD+「HG 1/144 RX-78-2 GUNDAM Ver. [Alexandros]」オリジナル・ガンプラ)UPCH-7582 5,500 円 (税込)





〇初回限定盤 (CD+DVD ) : UPCH-7583 3,080 円(税込)

〇初回限定盤(CD+Blu-ray): UPCH-7584 3,520 円(税込)〇通常盤(CD): UPCH-5978 1,100 円(税込)



・収録曲

01. 閃光

02. 閃光 (English ver.)

03. 閃光 (Instrumental)



・初回限定盤付属 DVD / Blu-ray 内容

Secret Session Live at 下北沢 SHELTER

Adams Apple Pie

Revolution, My Friend

My Blueberry Morning

Stimulator

閃光

For Freedom



