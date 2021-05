プレミアリーグは5日、第36節と第37節の新日程と、延期となっていたマンチェスター・U対リヴァプールの代替日を発表した。

マンチェスター・Uは2日にプレミアリーグ第34節でリヴァプールをホームに迎える予定だったが、サポーター数千人が本拠地『オールド・トラフォード』や選手のいるホテル周辺でクラブオーナーのグレイザー家への抗議を実施。また、数百名がスタジアム内に乱入するなど暴動を起こしたため、キックオフが遅れる事態となり、最終的に試合は延期となっていた。

リーグの発表によると、延期となっていたマンチェスター・U対リヴァプールは5月13日の開催が決まった。マンチェスター・Uは6日にヨーロッパリーグ準決勝セカンドレグでローマとのアウェイゲームに臨み、中2日の9日にはアウェイで第35節のアストン・ヴィラ戦を行う。さらに中1日の11日には第36節でレスターとホームで対戦し、再び中1日の13日に延期分のリヴァプール戦に臨むため、8日間で4試合を行う過酷日程となった。

その他、第37節は18日〜19日にかけての開催に変更。最終節の第38節は予定どおり23日の現地16時(日本時間24時)に一斉開催される。

発表された新日程は以下のとおり。

▼5月11日

マンチェスター・U vs レスター(18:00/日本時間26:00)

サウサンプトン vs クリスタル・パレス(20:15/日本時間28:15)

▼5月13日

アストン・ヴィラ vs エヴァートン(18:00/日本時間26:00)

マンチェスター・U vs リヴァプール(20:15/日本時間28:15)

▼5月18日

マンチェスター・U vs フルアム(18:00/日本時間26:00)

サウサンプトン vs リーズ(18:00/日本時間26:00)

ブライトン vs マンチェスター・C(19:00/日本時間27:00)

チェルシー vs レスター(20:15/日本時間28:15)

▼5月19日

エヴァートン vs ウォルヴァーハンプトン(18:00/日本時間26:00)

ニューカッスル vs シェフィールド・U(18:00/日本時間26:00)

トッテナム vs アストン・ヴィラ(18:00/日本時間26:00)

クリスタル・パレス vs アーセナル(19:00/日本時間27:00)

バーンリー vs リヴァプール(20:15/日本時間28:15)

ウェスト・ブロムウィッチ vs ウェストハム(20:15/日本時間28:15)