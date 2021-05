本日5月5日に北海道・Zepp Sapporo で行われたMAN WITH A MISSIONのライブツアー「ONE WISH TOUR」最終公演の模様が、5月14日(金)19:30よりmahocast、みるハコ、Streaming+、ZAIKOでストリーミング配信されることが決定した。

新作CD「ONE WISH e.p.」の発売を記念して開催された「ONE WISH TOUR」。マンウィズは3月17日の広島・広島文化学園HBGホールから本日のZepp Sapporoまで、昨年ライブを行うことができなかったエリアを中心とした6会場を巡った。ストリーミング配信では、本ツアーの最終公演のライブ映像に加えて、6月9日に発売されるニューシングル「INTO THE DEEP」のミュージックビデオが上映される。ライブ映像のアーカイブは5月19日まで視聴できる。この発表と合わせて、ニューシングルのアートワークが解禁された。

またマンウィズは、フィルムツアー「“INTO THE DEEP” LIVE HOUSE VIEWING TOUR 2021」を6月より行うことも発表。このツアーは47都道府県のライブハウスを舞台に開催される予定で、詳細は追ってアナウンスされる。