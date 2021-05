アダム・シュレシンジャー追悼音楽祭が配信決定、ファウンテインズ・オブ・ウェインのメンバーが企画

昨年4月1日に亡くなったアダム・シュレシンジャー(ファウンテインズ・オブ・ウェイン)の追悼音楽祭が、2021年5月5日(日本時間5月6日午前9時)に開催決定。オンライン配信も予定されている。



このイベントはファウンテインズ・オブ・ウェインのギタリスト、ジョディ・ポーターが先頭に立ってプロデュース。生前のアダムと縁のあった面々や、同時代のインディロック/パワーポップを牽引したアーティストによって彼が遺した楽曲のカバーが披露される。ポーターは、「才能豊かでグルーヴィーな豪華ゲスト達と共に、僕のSoul Brother、アダム・シュレシンジャーを音楽で見送りたい」と述べた。



「アダム・シュレシンジャー音楽祭/バーチャルショー」では、ニューヨークのThe Bowery Electricと、その他の場所で収録されたライブパフォーマンスが披露される。このイベントは、アダムの生涯と才能を祝福するものであり、彼の楽曲、コンサート映像、ストーリーで構成される。



「Adam Schlesinger: A Music Celebration」

2021年5月6日午前9時(日本時間)

https://rollinglivestudios.com/



チケット:

https://rollinglivestudios.com/collections/adam-schlesinger-music-celebration-box-office

※イベントの収益はすべてミュージシャン支援団体「MusiCares」と、「The Bowery Electric」に寄付される。



出演:

Mickey Dolenz (Monkees), Sean Lennon, Courtney Love, Jody Porter and the Berlin Waltz, Chris Carrabba (Dashboard Confessional), James Iha (Tinted Windows/Smashing Pumpkins), Taylor Hanson (Tinted Windows/Hanson), Ben Lee, Ben Kweller, Butch Walker, Estzer Balint (Louie/Stranger Than Paradise), Mike Viola, Matthew Caws (Nada Surf), Britta Phillips, Jesse Malin, Nicole Atkins, Peter Buck (R.E.M.) with Scott McCaughey (The Minus 5), Joe McGinty, John Gallagher, Jr. (Spring Awakening), Robert Schwartzman (Rooney), Bambi Kino, Kelly Buchanan, Eddie Baranek (The Sights), Drew Carey, Eli Janney (Girls Against Boys) with Justin Pierre (Motions City Soundtrack) and Geoff Sanoff, Diane Gentile, John Brodeur (Birdstreets)