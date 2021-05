May’n、鈴木このみ『プラオレ！』キャスト出演『アニパチ』開催

Digital Doubleは、動画配信プラットフォーム『OPENREC.tv』(オープンレックティービー)と企画・制作するアニメ・ゲーム・音楽関連の配信番組枠である『アニパチ』初のイベント『アニパチ -Anime Carnival- supported by OPENREC.tv』を、2021年6月26日(土)に開催する。



2021年6月26日(土)に開催する『アニパチ』初のイベント『アニパチ -Anime Carnival- supported by OPENREC.tv』では、『アニパチ』が誇るMayn、鈴木このみの豪華アーティストに加え、 2021年10月より放送開始のTVアニメ『プラオレ!~ PRIDE OF ORANGE ~』(以下、『プラオレ!』の メインキャストからなる「チームプラオレ!」メンバーをゲストに迎え、初パフォーマンスや初解禁情報の発表、バラエティコーナーなどを実施する。



●Maynからのコメント

Digital Double 初のイベントということで、レーベルメイトでもある皆様と一緒に過ごせることをワクワクしております!

まだまだ落ち着かない世の中ですが、私たちがずっと信じ続けている音楽のパワーで、ご覧いただく全ての方に楽しんでいただけますように!



●鈴木このみからのコメント

初のアニパチイベント開催!

アニパチと言えば、ゲームをゆるりとしてみたり、ツアーの裏話を熱く語り合ったり、OPENRECで自由にファンの方との交流を楽しんでますが、今回はステージ上からビシッと歌をお届けします! この日だけのスペシャルな企画もあるとか…!? お楽しみにー!



>>>★Mayn、鈴木このみの写真を見る【写真】