【プレゼント】すみっコぐらし、ミニオンズを振ってアイスを作ろう！

タカラトミーから、振るだけでアイスができる「フルキャラアイス マグ」の新バージョンが2021年4月下旬に発売となる。今回は人気の『すみっコぐらし』と『ミニオンズ』のキャラが採用されている。

「フルキャラアイス マグ」は、電池不要、人力でシェイクするだけでアイスが作れるアイテム。2004年の発売以来、100万個以上を販売したクッキングトイのベストセラーだ。

本体に氷と水と塩を入れ、さらに内部のアルミカップに牛乳やジュースなどの材料を投入、本体後部のハンドルを持って90~150秒振るだけでアイスやシャーベットが完成する。



今回発売されるのは「フルキャラアイス マグ すみっコぐらし しろくま」「フルキャラアイス マグ すみっコぐらし ねこ」「フルキャラアイス マグ すみっコぐらし とかげ」「フルキャラアイス マグ ミニオン ボブ」の4種。

丸い本体と、「すみっコぐらし」キャラやボブのシルエットがマッチしており、飾ってもおもしろい仕上がりとなっている。

これからの暑くなる季節、おうち時間を楽しく過ごすために最適なアイテムだ。



「フルキャラアイス マグ すみっコぐらし しろくま」など4種は各2200円(税込)となっている。



「フルキャラアイス マグ すみっコぐらし しろくま」

発売元:タカラトミー

2200円(税込)

2021年4月下旬発売予定

全高約16センチ

電池不要

本体×1、キャップ×1、中ブタ×1、スプーン×1、計量カップ×1、

アルミカップ(パッキン付)×1、取説会説明書×1、レシピ集×1

(C) TOMY

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

Minions Franchise (C)Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.







◆「フルキャラアイス マグ」プレゼントキャンペーン概要

「フルキャラアイス マグ すみっコぐらし しろくま」

「フルキャラアイス マグ すみっコぐらし ねこ」

「フルキャラアイス マグ すみっコぐらし とかげ」

「フルキャラアイス マグ ミニオン ボブ」

を各1名様にプレゼント!(提供:タカラトミー)



<応募期間>

2021年5月17日(月)23:59まで



<当選発表>

2021年5月18日(火)以降に当選者の方にTwitterのDMにてご連絡します。



<応募方法>

【STEP1】

Twitterでアニメージュプラス公式アカウント(@animageplus)をフォローしてください。

※すでにフォローされている方はそのままSTEP2へ



【STEP2】

公式アカウントが投稿したキャンペーンツイートをリツイートしてください。

★キャンペーンツイート>>>



【STEP3】

プレゼント応募ページからお申し込みしてください。

★応募ページ>>>



<注意事項>

・リツイートは、公式リツイートに限定させていただきます。

・Twitterアカウントを非公開にしている場合、リツイートを確認することができないため、応募対象外となります。

・ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。

・ご応募は日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。

・当選連絡のダイレクトメッセージ記載の配送先入力締切日までに入力がない場合、当選を無効とさせていただきますので、予めご了承ください。

・当選者の長期不在や、賞品お届け先ご住所や転居先が不明等の理由により、賞品のお届けができない場合は、ご当選を無効とさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。

・ご当選後の賞品の変更や返品には応じかねます。

・ご当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。