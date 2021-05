テレビアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』より第五話の場面カットが到着した。

『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』

●第二章 雪未だ降りやまず編 五話「機密事項六二〇カムナガラ」

仇敵、蛇埜目を倒し、生きる目的を見失ってしまった雪村。「鵺」を裏切り、逃亡する月城。組織から抜けようとする花風。それぞれの道を歩もうとする処刑人たちに、新たな敵の魔の手が迫る。

(C) 擾乱製作委員会