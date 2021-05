5月4日は「スター・ウォーズの日」！おうちで楽しむ3つのサービス

「スター・ウォーズの日」は、毎年5月4日に映画『スター・ウォーズ』 の世界中のファンがスター・ウォーズの文化を祝い、映画を楽しむ日。劇中の名台詞「May the Force be with you. (フォースと共にあらんことを。)」の May the Force と May the 4th(5月4日)をかけた語呂合わせに由来している。



2021年は昨年に引き続きオンラインファンイベントの開催が予定されているが、このほかにも、各社からおうちでスター・ウォーズが楽しめる商品・サービスが続々登場。5月4日に独占配信される新作アニメーションや未邦訳小説のコミカライズ版から大型連休にチャレンジしたいおもちゃまで、ゴールデンウィークに開催されるスター・ウォーズの日をおうちで楽しめる3サービスをご紹介。



1、LINEマンガ独占配信.

映画で描かれていないオリジナルストーリーがマンガに! 電子コミックサービス「LINEマンガ」では、ルーカスフィルム公式のスピンオフマンガを掲載。アメリカで大人気の未邦訳小説『STAR WARS/ロスト・スターズ』や、大人気3DCGテレビアニメシリーズ『STAR WARS/反乱者たち』をルーカスフィルム完全監修のもとコミカライズ! さらに映画『スター・ウォーズ』シリーズでは描かれていないレイア姫にフォーカスした『STAR WARS/ レイア -王女の試練-』が読めるのは、LINEマンガだけ。LINEマンガでは無料話増量などのキャンペーンを実施中! この機会に新しいSTARWARSの物語をぜひ楽しんでみては?



2、R2-D2がレゴブロックに

お気に入りのシーンを再現! レゴジャパンからは、ルーカスフィルム創立50周年を記念して「レゴ スター・ウォーズ TM R2-D2」セットが5月1日より発売。映画のお気に入りの場面を再現することができる。また、頭の中にはライトセーバーの柄が隠されているなど、隠れた道具も用意。GWのおうち時間であなただけのR2-D2を作ってみては?



3、ディズニープラスで独占配信開始

新アニメ-ションシリーズ『スター・ウォーズ:バッド・バッチ』動画配信サービス「ディズニープラス」では、ルーカスフィルムによる新たなアニメーションシリーズ『スター・ウォーズ:バッド・バッチ』が、5月4日に独占配信される。大人気アニメーションシリーズ『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』に登場した ”異端” のエリート・クローン部隊<バッド・バッチ>が主人公になっている作品だ。



昨年に引き続き、ステイホームを余儀なくされたゴールデンウイークだが、おうちから『スター・ウォーズ』の広い世界に旅立ってみては? May the Force be with you!



