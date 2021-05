『マイクラ』クリーパーのおすわりぬいぐるみが限定プライズに！

イオンファンタジーは、累計販売数2億本を超え世界で一番売れている大ヒットゲーム『Minecraft(以下、マインクラフト)』に登場するキャラクターをプライズ化した「マインクラフト デフォルメぬいぐるみ」などプライズゲーム用景品を、イオンファンタジーが運営するアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」限定で5月6日(木)より順次展開する。



『マインクラフト』は、ゲーム内の仮想世界にブロックを配置して自由な形の建造物を作っていくモノづくりゲーム。2009年にスウェーデンのMojang AB社により開発され、以来世界中で楽しまれている。パソコン版やスマートフォン・タブレット版、PlayStation(R) 4版、PlayStation(R) Vita版、Wii U版、Switch版など様々な機種で発売されており、長期間にわたってヒットを続けている。



今回は、そんな本作に登場するキャラクター「オオカミ」をビッグサイズのぬいぐるみにした「マインクラフト デフォルメBIGぬいぐるみオオカミ」、「クリーパー」「ゾンビ」「ニワトリ」「ブタ」がおすわりぬいぐるみになった「マインクラフト デフォルメぬいぐるみ」、「マインクラフト ダイヤモンドの斧」、「マインクラフト デフォルメマスコット」の4アイテムを展開。



また、モーリーファンタジー公式Twitterをフォローし、指定ツイートをリツイートした方の中から抽選で3名に「マインクラフト 超巨大クリーパービーズクッション」が当たるTwitterキャンペーンを開催する。

「マインクラフト 超巨大クリーパービーズクッション」は、マインクラフトに登場するキャラクター「クリーパー」がデザインされた世界で3個しかないキューブ型クッションで、高さ約60cmのビッグサイズにプリントされたクリーパーのフェイスがインパクト大なアイテム。詳細は公式Twitterをチェック!



マインクラフトに登場する人気キャラクターやアイテムの限定グッズを、モーリーファンタジー・PALOでゲットしよう!



(C)2021 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the MINECRAFT logo and the MOJANG STUDIOS logo are trademarks of the Microsoft group of companies.