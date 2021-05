明治安田生命J3リーグ第7節が1日と2日に行われた。

藤枝MYFCと対戦したカターレ富山は、前半に多くのチャンスを相手に与え、21分に先制を許す。富山は1点のビハインドで折り返すと、雷の影響で後半は一時中断に。徐々に盛り返した富山は72分にPKを獲得すると、これを古巣対戦の吉平翼が決めて追いつく。試合は1-1のドローに終わり、富山は3連勝を逃した。

前節が延期となり2位に後退していたいわてグルージャ盛岡は、鹿児島ユナイテッドFCと対戦。岩手は14分に先制してリードで折り返すと、52分に追いつかれる。それでも、岩手は86分に勝ち越しの決勝点を奪い、3連勝で首位に返り咲いた。

テゲバジャーロ宮崎はFC今治に2-1で勝利し、2試合ぶりの白星で昇格圏との勝ち点差をキープ。FC岐阜とロアッソ熊本の上位対決は、熊本が1-0で制した。

最下位のカマタマーレ讃岐は、岩本和希のJ初ゴールでアスルクラロ沼津を退け、待望の今季初勝利を収めている。

第7節の試合結果と順位表、第8節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼5月1日

藤枝MYFC 1ー1 カターレ富山

カマタマーレ讃岐 1ー0 アスルクラロ沼津

▼5月2日

ヴァンラーレ八戸 1ー1 ガイナーレ鳥取

いわてグルージャ盛岡 2-1 鹿児島ユナイテッドFC

テゲバジャーロ宮崎 2-1 FC今治

AC長野パルセイロ 0-1 福島ユナイテッドFC

FC岐阜 0-1 ロアッソ熊本

◆■順位表

1位 岩手(勝ち点14/得失点差+6)

2位 富山(勝ち点14/得失点差+3)

3位 宮崎(勝ち点13/得失点差+2)

4位 熊本(勝ち点12/得失点差+2)

5位 岐阜(勝ち点10/得失点差+5)

6位 八戸(勝ち点9/得失点差-1)

7位 鹿児島(勝ち点8/得失点差+1)

8位 福島(勝ち点8/得失点差-1)

9位 長野(勝ち点7/得失点差+1)

10位 沼津(勝ち点7/得失点差±0)

11位 藤枝(勝ち点7/得失点差-1)

12位 鳥取(勝ち点7/得失点差-4)

13位 今治(勝ち点4/得失点差-2)

14位 YS横浜(勝ち点3/得失点差-3)

15位 讃岐(勝ち点3/得失点差-8)

◆■第8節の対戦予定

▼5月15日(土)

13:00 鹿児島 vs 藤枝

▼5月16日(日)

13:00 岩手 vs 岐阜

13:00 YS横浜 vs 宮崎

13:00 今治 vs 讃岐

14:00 富山 vs 沼津

14:00 熊本 vs 長野

14:00 福島 vs 八戸