明治安田生命J2リーグ第11節が1日と2日に行われた。

無敗の首位アルビレックス新潟は、谷口海斗の2ゴールでジェフユナイテッド千葉に2-0で快勝。2連勝で首位をキープした。

2位のFC琉球は、敵地でSC相模原と対戦。琉球は清武功暉の2ゴールなど、前半だけで3点を奪う。相模原は前半終了間際に1点を返したものの、琉球は後半に2点を加えてさらにリードを広げる。琉球は5-1の大勝で2連勝となり、新潟との勝ち点差「1」を維持している。

3位の京都サンガF.C.は、愛媛FCと対戦。緊急事態宣言に伴いリモートマッチで行われた1戦は、5分に京都が先制する。京都は40分にリードを広げるが、愛媛も前半終了間際に1点差に迫る。雷雨の影響で後半キックオフが約1時間遅れると、京都は76分に追加点を獲得。愛媛は3分後に再び点差を1点に縮めたものの、反撃は及ばず。3-2で接戦を制した京都は、連勝を「6」に伸ばして上位2チームを猛追している。

栃木SCと対戦したジュビロ磐田は、28分にルキアンが先制点を挙げた直後に追いつかれると、37分に再びルキアンが決めてリードで折り返す。56分に再び追いつかれるが、76分に伊藤洋輝が決勝点を挙げて3-2で打ち合いを制した。2試合ぶりの勝利で4位をキープしている。

ヴァンフォーレ甲府はツエーゲン金沢との上位対決を2-0で制し、2試合ぶり白星で5位に浮上。FC町田ゼルビアはレノファ山口FCに敗れ、連勝が「3」でストップした。

今節の試合結果、順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼5月1日(土)

ブラウブリッツ秋田 0-1 ファジアーノ岡山

ザスパクサツ群馬 1-2 モンテディオ山形

ヴァンフォーレ甲府 2-0 ツエーゲン金沢

アルビレックス新潟 2-0 ジェフユナイテッド千葉

ジュビロ磐田 3-2 栃木SC

京都サンガF.C. 3-2 愛媛FC

ギラヴァンツ北九州 1-2 松本山雅FC

SC相模原 1-5 FC琉球

▼5月2日(日)

水戸ホーリーホック 1-0 V・ファーレン長崎

東京ヴェルディ 1-1 大宮アルディージャ

FC町田ゼルビア 0-2 レノファ山口FC

◆■順位表

1位 新潟(勝ち点29/得失点差+21)

2位 琉球(勝ち点28/得失点差+13)

3位 京都(勝ち点25/得失点差+13)

4位 磐田(勝ち点21/得失点差+4)

5位 甲府(勝ち点18/得失点差+5)

6位 町田(勝ち点17/得失点差+3)

7位 金沢(勝ち点17/得失点差+1)

8位 水戸(勝ち点15/得失点差+2)

9位 岡山(勝ち点15/得失点差+1)

10位 秋田(勝ち点15/得失点差±0)

11位 長崎(勝ち点14/得失点差-6)

12位 栃木(勝ち点13/得失点差-2)

13位 山形(勝ち点13/得失点差-2)

14位 松本(勝ち点13/得失点差-5)

15位 山口(勝ち点12/得失点差-3)

16位 千葉(勝ち点12/得失点差-4)

17位 東京V(勝ち点12/得失点差-9)

18位 群馬(勝ち点10/得失点差-7)

19位 相模原(勝ち点10/得失点差-8)

20位 大宮(勝ち点9/得失点差-2)

21位 愛媛(勝ち点9/得失点差-6)

22位 北九州(勝ち点8/得失点差-9)

◆■第12節の対戦カード

▼5月5日(水)

14:00 山形 vs 甲府

14:00 大宮 vs 新潟

14:00 金沢 vs 水戸

14:00 岡山 vs 町田

14:00 山口 vs 千葉

14:00 愛媛 vs 磐田

14:00 長崎 vs 秋田

15:00 東京V vs 群馬

15:00 松本 vs 相模原

16:00 栃木 vs 北九州

18:00 琉球 vs 京都