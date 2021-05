『機動警察パトレイバー』公式ショップにてGW特別セールを開催！

Amazonの「『機動警察パトレイバー』HEADGEAR公式SHOP」において、2021年4月30日(金)0:00~5月9日(日)23:59の期間でGW特別セールが開催される。



OVA、劇場版、テレビアニメ、小説、ゲーム、実写ドラマと、長きにわたり様々な形でファンに愛されてきた人気シリーズ『機動警察パトレイバー』。そのアニメシリーズが30周年を突破した記念として、2018年より展覧会や劇場版の4DXによる上映などが続々と行われ、ますます盛り上がりを見せている。



セール期間中、対象商品は送料無料、10%オフの特別価格にて販売。

また、商品を5000円以上購入すると、高田明美先生描きおろしイラストが印刷されたミニ色紙をもれなくプレゼントしてもらえる。



