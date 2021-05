EXILE TRIBEのドームツアー「EXILE TRIBE LIVE TOUR 2021 "RISING SUN TO THE WORLD"」の追加公演が発表された。

「EXILE TRIBE LIVE TOUR 2021 "RISING SUN TO THE WORLD"」は、EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEが出演するライブイベントで、3月10日の東京・東京ドームで開幕。今回は新たに東京ドームにて6月26日、27日、28日の3公演の追加が決定した。公式ファンクラブ「EXILE TRIBE FAMILY」では5月5日15:00から7日23:00まで、チケットの先行抽選予約を受け付ける。

「EXILE TRIBE LIVE TOUR 2021 "RISING SUN TO THE WORLD"」追加公演

2021年6月26日(土)東京都 東京ドーム

2021年6月27日(日)東京都 東京ドーム

2021年6月28日(月)東京都 東京ドーム