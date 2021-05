GO TO THE BEDSが本日5月2日に新メンバーのお披露目ライブを行った。

GO TO THE BEDSは本日の公演を東京・渋谷エリアのライブハウスを回るツアー「OVERTAKE TOUR in SHIBUYA」の1公演として有観客で開催する予定だったが、緊急事態宣言の発令を受けて無観客ライブに変更。ライブの模様はニコニコ生放送で生配信され、全国のファンが新メンバーを含む新生GO TO THE BEDSの勇姿を見届けた。

新メンバーは3月に行われた合宿型オーディション「WACK合同オーディション2021」で合格したもしもしチャン(仮)。彼女は既存メンバーのヤママチミキ、ユメノユア、キャン・GP・マイカ、ココ・パーティン・ココ、ユイ・ガ・ドクソンとともにステージに上がり、挨拶代わりに「現状間違いなくGO TO THE BEDS」を3回連続で一心不乱にパフォーマンスした。6人は間髪入れずに「パッパラパー」「GO TO THE BEDS is my life」を畳みかけ、激しいダンスに息を切らせながらこの日最初のMCへ。ここで初めて自己紹介があり、もしもしチャン(仮)の正式名が「チャンベイビー」であることが発表された。マイカは「GO TO THE BEDSに“赤ちゃん”が誕生しましたー!」とチャンベイビーの加入を改めて宣言し、「今日はニコニコ生放送さんで配信をしていただいて本当にうれしいです。画面の向こうの皆さんに私たちの気持ちが届くように今日は精一杯やりたいと思います。新生GO TO THE BEDS、よろしくお願いします!」と挨拶した。

加入が決まってから約1カ月にわたって練習を重ね、無観客で迎えた初ステージに臨んでいるチャンベイビー。彼女はキャラの濃いメンバーの輪に混ざり、グループに新風を吹かせている。9曲を終えたところでココから「期待の新人、チャンベイビーが加入しました。ライブ中盤戦を終えていかが?」と聞かれると、チャンベイビーは「緊張してるけど、楽しいです」と初々しく感想を語った。さらに呼び名については「ダサい」という理由で「“チャンベビ”は嫌」と意思表示し、ほかのメンバーは「ベビ、ベイビー、おちゃんちゃん」と呼んでいることを明かした。なお好きな食べ物は「じゃがりこの緑」とのことだ。新鮮な気持ちでステージに立ったというGO TO THE BEDSは、ライブ後半に「行かなくちゃ?」「Don't go to the bed」と人気曲を連投。ラストには大きく拳を突き上げ、髪を振り乱しながらラウドロックチューン「マジ神」を届け、ライブを締めくくった。

アンコールは「Rebirth」でスタート。6人が手をつないで笑顔を見せ、エモーショナルな歌声を響かせた。そしてチャンベイビーがマイクを握り、挨拶。「私は合宿の面談のときからGO TO THE BEDSを希望していて、その夢が叶って加入しました。私は合宿中、自分に自信がなくて、変わらなくちゃってずっと焦っていて。自分の気持ちとか大切なことを忘れてしまっていました。だけど人前で踊ることの楽しさとか自分を信じてがんばることを、WACKで教えてもらいました。合宿でWACKをもっと好きになって、絶対にここでアイドルになりたいって思いました。こんな気持ちは初めてで。だから加入が決まってから毎日すごくうれしくて、楽しいです。みんな優しくて、面白いです。練習中に不安になったときもあったんですけど、今日のセトリを通しで練習したときも体力不足で死ぬかもと思った。次の日、筋肉痛になったけど、それもがんばった証だと思うとうれしかったです。私は大好きなWACKで、GO TO THE BEDSを一番の、最高なグループにしたいです。過去の自分とか今までやってきたこととかも全部否定しないで、もっと強くなります。今日、無観客になってしまったけど、こうして配信してくださって本当にありがとうございます。目標が1つ増えたと思って、がんばっていきますので、そのときが来たら、絶対に会いたいです。今日はありがとうございました」と素直な気持ちを吐露した。チャンベイビーの挨拶に続き、6人は最後に「赤ちゃん」を3連発でパフォーマンス。「おぎゃーおぎゃーおぎゃー」と繰り返し叫び、息を切らしながら充実感に満ちた表情を見せ、新生GTTBの存在を力強くアピールした。

終演後にはGO TO THE BEDSが7月21日にリリースする新作音源「BLOOD COMPACT」の詳細が発表された。ジャケット写真は鉄仮面から6色の血が流れる、“血の盟約”を表したかのようなアートワークになっている。また5月29日からGTTB初の全国ツアー「COME AS YOU ARE TOUR」が開催されることも決定。7月18日の香川・DIMEまで全国12都市で1日2公演の計24公演が行われる。

「OVERTAKE TOUR in SHIBUYA」2021年5月2日 セットリスト

01. 現状間違いなくGO TO THE BEDS

02. 現状間違いなくGO TO THE BEDS

03. 現状間違いなくGO TO THE BEDS

04. パッパラパー

05. GO TO THE BEDS is my life

06. I don't say sentiment

07. If I die

08. EGOIST

09. SECRET MESSAGE

10. 行かなくちゃ?

11. Don't go to the bed

12. LUCKY LUCKY MY LIFE

13. マジ神

<アンコール>

14. Rebirth

15. 赤ちゃん

16. 赤ちゃん

17. 赤ちゃん

GO TO THE BEDS「BLOOD COMPACT」収録曲

01. Meaningless

02. そんなんじゃベイビー

03. プリーズ!!

04. GORI GORI

05. Dear

06. OK

「COME AS YOU ARE TOUR」

2021年5月29日(土)東京都 TSUTAYA O-WEST

2021年6月5日(土)愛知県 DAYTRIVE

2021年6月6日(日)静岡県 Sunash

2021年6月19日(土)福岡県 DRUM SON

2021年6月20日(日)広島県 HIROSHIMA BACK BEAT

2021年6月26日(土)宮城県 enn 2nd

2021年7月3日(土)新潟県 GOLDEN PIGS BLACK STAGE

2021年7月4日(日)長野県 ALECX

2021年7月10日(土)滋賀県 B-FLAT

2021年7月11日(日)大阪府 LIVE SQUARE 2nd LINE

2021年7月17日(土)兵庫県 神戸VARIT.

2021年7月18日(日)香川県 DIME



[1部]OPEN 12:30 / START 13:00

[2部]OPEN 15:00 / START 15:30